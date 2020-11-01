Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Милан
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Акрон
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Велес
Динамо Бр
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Чертаново
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Зенит
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Алания
03
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
15:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Эльче
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
12:00
Уфа
Урал
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Леванте
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Иртыш
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
14:07 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» потерпела третье подряд поражение в РПЛ, проиграв «Уралу»

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» одержал победу в гостевом матче 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе екатеринбуржцев двумя голами отметился Эрик Бикфалви (27-я минута, 38 — пенальти). У «Уфы» отличился Комнен Андрич (61), для которого этот гол стал первым в РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Уфа (Уфа)

«Урал» не побеждал «Уфу» в гостях с 2015 года.

Урал (Екатеринбург)

После 13 матчей «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Уфа» идет 16-й с 6 очками.

Читайте также
Уфа
1:2
Первый тайм: 0:2
Урал
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
«Первый тайм - ужас». Николич об игре «Локо» с «Сочи»
Тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе
UFC не будет спешить освобождать титул после ухода Хабиба
Российский фигурист победил на турнире в Минске
«Зенит» играет с ФК «Химки» в РПЛ (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь