«Уфа» потерпела третье подряд поражение в РПЛ, проиграв «Уралу»
УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» одержал победу в гостевом матче 13-го тура Тинькофф — Российской
УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» одержал победу в гостевом матче 13-го тура Тинькофф — Российской
В составе екатеринбуржцев двумя голами отметился Эрик Бикфалви (27-я минута, 38 — пенальти). У «Уфы» отличился Комнен Андрич (61), для которого этот гол стал первым в РПЛ.
«Урал» не побеждал «Уфу» в гостях с 2015 года.
После 13 матчей «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Уфа» идет 16-й с 6 очками.