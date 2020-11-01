Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Милан
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Акрон
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Велес
Динамо Бр
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Чертаново
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Зенит
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Алания
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
15:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Эльче
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
12:00
Уфа
Урал
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Леванте
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Иртыш
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
14:11 (мск), источник: ТАСС

Дзюба пропустит матч «Зенита» с «Химками» в РПЛ

ТАСС, 1 ноября. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба и его партнер по команде бразилец Вендел пропустят гостевой матч 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками». Об этом сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Матч «Химки» — «Зенит» пройдет в воскресенье, начало — 14:00 мск.

«Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре, — сказал Семак. — Надеемся, к следующему матчу они будут готовы».

Семак отметил, что иранский нападающий команды Сердар Азмун вскоре вернется к тренировкам. «Азмун, надеемся, сегодня-завтра начнет заниматься индивидуально. Что касается Малкома, то давно говорили — ждем его возвращения недельки через полторы-две. Что касается Дриусси, то он почувствовал недомогание и не полетел с нами. Все сдавали тесты, все — отрицательные», — добавил тренер.

Дзюба — капитан «Зенита», в текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Вендел перешел в «Зенит» в октябре, сыграл за команду в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
«Первый тайм - ужас». Николич об игре «Локо» с «Сочи»
Тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе
UFC не будет спешить освобождать титул после ухода Хабиба
«Уфа» потерпела третье подряд поражение в РПЛ, проиграв «Уралу»
Российский фигурист победил на турнире в Минске
«Зенит» играет с ФК «Химки» в РПЛ (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь