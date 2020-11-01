Дзюба пропустит матч «Зенита» с «Химками» в РПЛ
ТАСС, 1 ноября. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба и его партнер по команде бразилец Вендел пропустят гостевой матч 13-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 1 ноября. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба и его партнер по команде бразилец Вендел пропустят гостевой матч 13-го тура Тинькофф — Российской
Матч «Химки» — «Зенит» пройдет в воскресенье, начало — 14:00 мск.
«Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре, — сказал Семак. — Надеемся, к следующему матчу они будут готовы».
Семак отметил, что иранский нападающий команды Сердар Азмун вскоре вернется к тренировкам. «Азмун, надеемся,
Дзюба — капитан «Зенита», в текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Вендел перешел в «Зенит» в октябре, сыграл за команду в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.