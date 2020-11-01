Дзюба пропустит матч «Зенита» с «Химками» в РПЛ

Матч «Химки» — «Зенит» пройдет в воскресенье, начало — 14:00 мск.

«Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре, — сказал Семак. — Надеемся, к следующему матчу они будут готовы».

Семак отметил, что иранский нападающий команды Сердар Азмун вскоре вернется к тренировкам. «Азмун, надеемся, сегодня-завтра начнет заниматься индивидуально. Что касается Малкома, то давно говорили — ждем его возвращения недельки через полторы-две. Что касается Дриусси, то он почувствовал недомогание и не полетел с нами. Все сдавали тесты, все — отрицательные», — добавил тренер.