И это «сбитый лётчик»? Карпин стал проблемой для «Спартака»
Плачевная статистика для
Плачевная статистика для
В марте 2014 года Валерия Карпина уволили с поста главного тренера «Спартака», а через несколько месяц Леонид Федун назвал его сбитым лётчиком, пожаловавшись на израсходованные им 250 млн долларов. Потом у российского тренера были неудачные результаты в испанской «Мальорке» и «Торпедо» из Армавира. А уже в декабре 2017 года Карпин возглавил «Ростов», с которым продолжает мстить бывшему клубу, имея потрясающую статистику личных встреч в свою пользу.
В декабре 2012 года Федун убрал Карпина с поста генерального директора клуба, вернув его на тренерскую скамейку. Владелец «Спартака» поставил перед ним задачу выиграть один из трёх трофеев.
«Как президент клуба хочу заявить, что Валерий Карпин назначен на должность главного тренера команды с контрактом на полтора года. В течение этого срока перед ним поставлена задача выиграть один из трёх трофеев — чемпионат России, Кубок России или еврокубковый турнир», — заявил Федун.
В оставшихся 11 матчах чемпионата Карпину удалось одержать со «Спартаком» только пять побед.
Вдобавок в августе того же года «Спартак» Карпина сенсационно проиграл по сумме двух встреч швейцарскому «Санкт-Галлену» в рамках раунда
Продержаться до конца сезона-2013/14 на своём посту Карпину не удалось… В марте 2014 года его уволили из клуба после ничейного результата против «Анжи» (2:2). И это несмотря на то, что
Уже летом Федун объяснил, почему уволил российского тренера, не дождавшись конца сезона.
«Валерий Карпин за время своего пребывания в “Спартаке” израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и всё, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить всё, но он сбитый летчик. Ни одного игрока, которого он бы не хотел, в команде не появилось. Более того, в “Спартаке” есть игроки, с покупкой которых я категорически был не согласен. Но Карпин настаивал, говорил, что с ними мы точно станем чемпионами», — твердил Федун, общаясь с журналистами.
«Ростов» Карпина — одна из самых неудобных команд для
В сезоне 2018/2019 он сумел дважды переиграть
Таким образом, «Спартак» не может победить «Ростов» Карпина уже на протяжении двух с половиной лет. Российский тренер, которого Федун открыто при всех назвал неудачником, в очередной раз доказывает владельцу «Спартака», что тот совершил большую ошибку, уволив его из клуба в 2014 году.
Дмитрий Росип