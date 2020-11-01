И это «сбитый лётчик»? Карпин стал проблемой для «Спартака»

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В марте 2014 года Валерия Карпина уволили с поста главного тренера «Спартака», а через несколько месяц Леонид Федун назвал его сбитым лётчиком, пожаловавшись на израсходованные им 250 млн долларов. Потом у российского тренера были неудачные результаты в испанской «Мальорке» и «Торпедо» из Армавира. А уже в декабре 2017 года Карпин возглавил «Ростов», с которым продолжает мстить бывшему клубу, имея потрясающую статистику личных встреч в свою пользу.

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Федун уволил Карпина, когда «Спартак» шёл третьим

В декабре 2012 года Федун убрал Карпина с поста генерального директора клуба, вернув его на тренерскую скамейку. Владелец «Спартака» поставил перед ним задачу выиграть один из трёх трофеев.

«Как президент клуба хочу заявить, что Валерий Карпин назначен на должность главного тренера команды с контрактом на полтора года. В течение этого срока перед ним поставлена задача выиграть один из трёх трофеев — чемпионат России, Кубок России или еврокубковый турнир», — заявил Федун.

В оставшихся 11 матчах чемпионата Карпину удалось одержать со «Спартаком» только пять побед. Красно-белые умудрились проиграть «Ростову» (0:1) и «Мордовии» (1:2), а также сыграть дома вничью с «Крыльями» (1:1) и «Кубанью» (2:2), заняв по итогам чемпионата четвёртое место после ЦСКА, «Зенита» и «Анжи».

Летом 2013 года Федун выделил Карпину денег на усиление состава. В клуб пришли Денис Глушаков, Араз Озбилиз, Тино Коста, Сердар Таски, Хосе Хурадо, Лукас Барриос, Патрик Эберт и Жоао Карлос. «Спартак» потратил на трансферы около 35 млн евро, но большинство из них по разным причинам провалились, так и не заиграв в составе красно-белых.

Вдобавок в августе того же года «Спартак» Карпина сенсационно проиграл по сумме двух встреч швейцарскому «Санкт-Галлену» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы (1:1 и 2:4), вылетев из турнира.

Спартак (Москва) Все о команде

Продержаться до конца сезона-2013/14 на своём посту Карпину не удалось… В марте 2014 года его уволили из клуба после ничейного результата против «Анжи» (2:2). И это несмотря на то, что красно-белые шли на третьем месте, отставая от лидера «Локомотива» на четыре очка, а от «Зенита» — на одно. В итоге чемпионом стал ЦСКА, который на момент увольнения Карпина отставал от «Спартака» на три очка.

Ростов (Ростов-на-Дону) Все о команде

Уже летом Федун объяснил, почему уволил российского тренера, не дождавшись конца сезона.

«Валерий Карпин за время своего пребывания в “Спартаке” израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и всё, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить всё, но он сбитый летчик. Ни одного игрока, которого он бы не хотел, в команде не появилось. Более того, в “Спартаке” есть игроки, с покупкой которых я категорически был не согласен. Но Карпин настаивал, говорил, что с ними мы точно станем чемпионами», — твердил Федун, общаясь с журналистами.

Теперь «Спартак» не может победить «Ростов» Карпина уже больше двух лет

«Ростов» Карпина — одна из самых неудобных команд для красно-белых. Вчерашняя минимальная победа на «Открытие Арене» стала четвёртой в противостоянии его команды со «Спартаком».

В сезоне 2018/2019 он сумел дважды переиграть красно-белых. В 9-м туре ростовчане одержали минимальную победу в гостях, а единственный гол забил воспитанник «Спартака» Александр Зуев. Встреча второго круга в Ростове вновь завершилась в пользу команды Карпина. На этот раз жёлто-синие выиграли со счётом 2:1 благодаря точным ударам Александра Гацкана и Элдора Шомуродова. Третью победу над «Спартаком» Карпин одержал в прошлом сезоне, разгромив в гостях красно-белых со счётом 4:1.

Единственное поражение «Ростова» при Карпине случилось в мае 2018 года, когда «Спартак» под руководством Массимо Карреры выиграл дома со счётом 2:0. А в июле 2019 матч в Ростове, где красно-белыми управлял Олег Кононов, завершился результативной ничьей — 2:2.

Таким образом, «Спартак» не может победить «Ростов» Карпина уже на протяжении двух с половиной лет. Российский тренер, которого Федун открыто при всех назвал неудачником, в очередной раз доказывает владельцу «Спартака», что тот совершил большую ошибку, уволив его из клуба в 2014 году.