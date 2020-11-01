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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» обыграл «Химки» и вышел на 1-е место в РПЛ

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали петербургский «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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Зенит (Санкт-Петербург)

На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. Результативную передачу отдал хавбек петербургского клуба Магомед Оздоев. Во втором тайме, на 78-й минуте, полузащитник Александр Ерохин упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи хавбека петербургской команды Юрия Жиркова.

Химки (Химки)

Петербургский «Зенит» набрал 27 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Rutube.ru

Подмосковные «Химки» (9) — на 14-м месте. В тройку лидером входят московские клубы «Спартак» (27) и ЦСКА (25).

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