«Зенит» обыграл «Химки» и вышел на 1-е место в РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. Результативную передачу отдал хавбек петербургского клуба Магомед Оздоев. Во втором тайме, на 78-й минуте, полузащитник Александр Ерохин упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи хавбека петербургской команды Юрия Жиркова.

Химки (Химки) Все о команде

Петербургский «Зенит» набрал 27 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Rutube.ru