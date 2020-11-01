«Зенит» прервал серию поражений, потеряв всю атаку. Дзюбы не было после замены в Дортмунде

«Зенит» прервал серию из трёх поражений подряд. Петербуржцы, несмотря на проблемы с атакой, выиграли у «Химок» даже с более крупным счётом, чем в конце прошлого сезона в финале Кубка России. Чемпион снова вышел на первое место по дополнительным показателям как минимум до окончания матча «Ротор» — ЦСКА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Главные события матча «Химки» — «Зенит»:

— «Зенит» в Химках сыграл без Артёма Дзюбы, Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси и Малкома. Кроме того, в заявке петербургской команды не оказалось Вендела. У Дзюбы и бразильского новичка мышечные проблемы, у Дриусси — недомогание, но первые двое, как и возвращающийся в общую группу Азмун, должны быть готовы к следующему матчу с «Лацио» в Лиге чемпионов.

Химки (Химки) Все о команде

— Команды Игоря Черевченко и Сергея Семака сыграли при пустых трибунах. Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ, согласно которому все спортивные мероприятия на территории области проводятся без зрителей. «Химки» не рассматривали вариант обмена кругами с «Зенитом» или переноса игры в другой город.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

— «Зенит» даже без номинальных форвардов сыграл 4−4−2: в линии атаки располагались Андрей Мостовой и Александр Ерохин, чей рост и умение открываться в штрафной позволяли чемпиону не отказывать от привычных кроссов. Любопытно, что Дуглас Сантос в этот раз исполнял опорника (Вильмар Барриос тоже получил паузу — был в запасе), а левый фланг обороны закрывал Юрий Жирков. Петербуржцы неплохо двигались, не чувствовалось, что у кого-то «гири на ногах», но лучший момент при счёте 0:0 имели «Химки». Самый опасный в составе химчан Резиуан Мирзов убежал от Деяна Ловрена, прокинул мяч мимо Михаила Кержакова и должен был забивать, однако слабо пробил. Ярослав Ракицкий выбил летевший в ворота мяч.

— Тем не менее петербуржцы забили, войдя в штрафную Ильи Лантратова низом. Неожиданно ворвался в штрафную «Химок» из глубины поля Магомед Оздоев, за которым не успел Мохамед Конате (как вообще хозяева перестраивались в обороне, если в этой роли оказался центрфорвард?), а Мостовой после прострела опередил Евгения Гапона. Всё было разыграно, как по нотам.

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— Поведя в счёте, «Зенит» уже действовал более рационально, экономно. Процент владения мячом у гостей упал с 73% до 41%. Более того, «Химки» в первом тайме нанесли больше ударов по воротам — 6:2 (в створ — 4:1). В игре стало чересчур много негативных эмоций из-за большого количества стыков и фолов. Игроки обеих команд выражали недовольство судейством, Семак тоже то и дело разводил руками с саркастической улыбкой. Трудно было понять, почему одни нарушения Алексей Матюнин фиксирует, показывает жёлтые карточки, а другие пропускает.

— После перерыва «Зенит» в основном занимался разрушением позиционных атак «Химок». Контрвыпады у чемпиона долго не получались, как и четыре дня назад в Дортмунде. Гости владели мячом уже менее 40% игрового времени. Впрочем, защищался «Зенит» спокойно. Напряжение в штрафной петербуржцев возникало лишь при стандартах хозяев, которые подали большое количество угловых. Хороший шанс имел Денис Глушаков: его удар со штрафного вытащил Кержаков.

— Только с середины тайма «Зенит» начал создавать моменты, играя «вторым номером». Гости стали лучше распоряжаться мячом, неплохо вышел на замену на позицию левого хавбека Данил Круговой. Возможно, стоило выпустить игрока молодёжной сборной России и в Дортмунде, учитывая его скорость, умение делать фланговые передачи. Кросс и подарил сине-бело-голубым ещё один гол. Правда, автором его стал Жирков, а не Круговой. Ерохин забил в четвёртом подряд матче РПЛ!

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

— «Химки» наиграли на гол в матче с чемпионом. Пусть даже во втором тайме уступили «Зениту» по ударам — 5:7 (в створ — 1:1). В концовке ещё один верный момент загубил Мирзов, когда, обокрав уставшего от противостояния с ним Ловрена, организовал атаку два в один, но удар арендованного спартаковца заблокировал дебютировавший в «Зените» Дмитрий Чистяков. В добавленное время хозяева всё-таки забили — правда, из офсайда. Так что Кержаков увозит в Петербург «сухарь».