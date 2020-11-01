Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Леванте
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Герта
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Бордо
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Динамо
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
24
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
31
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Монпелье
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Астон Вилла
Саутгемптон
34
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Милан
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Волгарь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Текстильщик
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Чертаново
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Алания
04
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нижний Новгород
01
Футбол. Премьер-лига
12:00
Уфа
Урал
12
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Иртыш
11
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Золотов помог «Уралу» победить «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Урала» обыграли в гостях «Уфу» со счетом 2:1 в матче 13-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом тайме голевой дубль оформил румынский полузащитник екатеринбургской команды Эрик Бикфалви, а после перерыва сербский форвард хозяев Комнен Андрич отыграл один мяч. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов провел весь матч.

Действующий чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга победил в гостях футболистов «Химок» — 2:0.

Результаты остальных игр: «Спартак» (Москва) — «Ростов» — 0:1, «Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 2:1, «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — 2:0, «Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) — 3:1.

Турнирное положение: «Спартак» — 27 очков (13 матчей), «Зенит» — 27 (13), ЦСКА — 25 (12), «Ростов» — 23 (13), «Сочи» — 22 (13), «Рубин» — 21 (13), «Локомотив» — 21 (13), «Динамо» — 20 (12), «Ахмат» — 20 (13), «Краснодар» — 18 (13), «Урал» — 14 (13), «Арсенал» — 12 (13), «Тамбов» — 12 (12), «Химки» — 9 (13), «Уфа» — 6 (13), «Ротор» — 6 (12).

В споре лучших снайперов российской премьер-лиги лидирует эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.

Уфа
1:2
Первый тайм: 0:2
Урал
 Гороскоп на май 2020
Кошка яростно защитила котят и стала героиней вирусного видео
ЦСКА обыграл «Ротор» и вышел на первое место в РПЛ
Российский теннисист стал победителем турнира в Вене
Московское «Динамо» впервые за восемь матчей дома обыграло ЦСКА
«Торпедо» обыграло «Крылья Советов», одержав 7-ю победу подряд
«Реал Сосьедад» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании
«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в матче АПЛ (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь