Золотов помог «Уралу» победить «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

В первом тайме голевой дубль оформил румынский полузащитник екатеринбургской команды Эрик Бикфалви, а после перерыва сербский форвард хозяев Комнен Андрич отыграл один мяч. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов провел весь матч.