Золотов помог «Уралу» победить «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Урала» обыграли в гостях «Уфу» со счетом 2:1 в матче 13-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Урала» обыграли в гостях «Уфу» со счетом 2:1 в матче 13-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме голевой дубль оформил румынский полузащитник екатеринбургской команды Эрик Бикфалви, а после перерыва сербский форвард хозяев Комнен Андрич отыграл один мяч. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов провел весь матч.
Действующий чемпион России «Зенит» из
Результаты остальных игр: «Спартак» (Москва) — «Ростов» — 0:1, «Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 2:1, «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — 2:0, «Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) — 3:1.
Турнирное положение: «Спартак» — 27 очков (13 матчей), «Зенит» — 27 (13), ЦСКА — 25 (12), «Ростов» — 23 (13), «Сочи» — 22 (13), «Рубин» — 21 (13), «Локомотив» — 21 (13), «Динамо» — 20 (12), «Ахмат» — 20 (13), «Краснодар» — 18 (13), «Урал» — 14 (13), «Арсенал» — 12 (13), «Тамбов» — 12 (12), «Химки» — 9 (13), «Уфа» — 6 (13), «Ротор» — 6 (12).
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