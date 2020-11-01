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18:17 (мск), источник: Sport24

Ловчев: Я не вижу «Спартак» чемпионом страны. Разве будущий чемпион трусливо отбивается?

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев после поражения красно-белых от «Ростова» (0:1) в 13-м туре РПЛ заявил, что не считает их игру чемпионской.

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Источник: Sport24

«Первое и основное: «Спартак» проиграл не из-за того, что Роману Еременко разрешили принять участие в матче, а из-за того, что красно-белые сыграли плохо. Настрой «Ростова» был лучше.

«Ростов» был злее и правильно выстроил оборону. Опять в центре защитник москвичей упустил нападающего. И единственный нормальный пас, который нашел партнера в штрафной, сделал Виктор Мозес с правого фланга. Все остальное — никто не подал в штрафную точно. Вопрос к тренерам и игрокам: а вы вообще умеете подавать мяч в штрафную?

Ростов (Ростов-на-Дону)

15 минут «Ростов» играл в меньшинстве, но в створ его ворот было нанесено только два удара за всю игру. О чем тут говорить? Пенять на судейство или что-то еще не приходится. «Спартак» проиграл сам.

Наверняка мне начнут пихать спартаковские болельщики, но я не вижу «Спартак» чемпионом страны. Честно. Вспомните первый тайм с «Химками» и второй тайм с «Краснодаром». Разве это будущий чемпион, который трусливо отбивается?

Спартак (Москва)

В прошлом году Зелимхан Бакаев нас всех восхищал, а сейчас превратился в черт знает кого. Никакущий. Но «Спартак» идет на первом месте, и это говорит об уровне нашего чемпионата, который подтверждает выступление российских клубов в Европе. Бакаев играет под нападающими, но для меня это не игрок данной позиции. Он не обладает тонкостью понимания игры и культурой паса, — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

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