ЦСКА победил «Ротор» и вышел на первое место в РПЛ
ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 1:0 в гостевом матче 13-го тура Тинькофф — Российской
ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 1:0 в гостевом матче 13-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол на 41-й минуте забил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате России.
Московский клуб вышел на первое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Ротор» идет 15-м с 6 очками. В следующем туре армейцы 8 ноября на домашнем стадионе сыграют против «Ростова», «Ротор» 7 ноября встретится с тульским «Арсеналом» на выезде.