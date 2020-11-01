ЦСКА победил «Ротор» и вышел на первое место в РПЛ

Московский клуб вышел на первое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Ротор» идет 15-м с 6 очками. В следующем туре армейцы 8 ноября на домашнем стадионе сыграют против «Ростова», «Ротор» 7 ноября встретится с тульским «Арсеналом» на выезде.