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18:48 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Ротор» и вышел на первое место в РПЛ

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 1:0 в гостевом матче 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе «Волгоград-Арена».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 41-й минуте забил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский клуб вышел на первое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Ротор» идет 15-м с 6 очками. В следующем туре армейцы 8 ноября на домашнем стадионе сыграют против «Ростова», «Ротор» 7 ноября встретится с тульским «Арсеналом» на выезде.

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