ЦСКА с Зайнутдиновым обыграл аутсайдера и вышел на первое место в РПЛ

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Алан Дзагоев (41-я минута).

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это девятая игра за армейцев.