ЦСКА с Зайнутдиновым обыграл аутсайдера и вышел на первое место в РПЛ
Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над волгоградским «Ротором» в 13-м туре российской
Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над волгоградским «Ротором» в 13-м туре российской
Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Алан Дзагоев (41-я минута).
Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это девятая игра за армейцев.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» (6) идет на предпоследнем, 15-м месте.