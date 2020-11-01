Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Леванте
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Герта
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Сассуоло
02
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Фиорентина
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Бордо
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Динамо
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
24
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
31
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Монпелье
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Астон Вилла
Саутгемптон
34
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Милан
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Волгарь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Текстильщик
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Чертаново
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Алания
04
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нижний Новгород
01
Футбол. Премьер-лига
12:00
Уфа
Урал
12
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
21:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Главное открытие лиги». Рабинер оценил вклад Зайнутдинова в лидерство ЦСКА в РПЛ

Известный журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале отреагировал на первое место ЦСКА в российской премьер-лиге, а также оценил вклад полузащитника «армейцев» Бахтиера Зайнутдинова.

Наверх

«Не раз уже высказывал мнение, что ЦСКА — самая играющая команда РПЛ в этом сезоне. Поэтому выход «армейцев» в единоличные лидеры чемпионата России не удивил меня ни в малейшей степени.

У «красно-синих» — лучшая позиционная атака в стране, которая полностью сложилась после перехода Виктора Гончаренко на схему с четырьмя защитниками. Смотреть на то, как они комбинируют, всегда интересно — даже когда матч заканчивается 0:0, как с загребским «Динамо».

У ЦСКА — самый опытный и стабильный вратарь, который придает обороне и всей команде чувство спокойствия и ответственность, потому что напихать Игорь Акинфеев может — мама не горюй.

При этом нельзя сказать, что от Акинфеева в ЦСКА зависит все или почти все. Как и от Марио Фернандеса! Да-да, когда он на время выбыл, для командной игры это вообще не стало фатальным, что год-два назад произошло бы обязательно.

У ЦСКА есть лучший игрок-«решала» в чемпионате в лице Николы Влашича.

И теперь у ЦСКА — самая серьезная, пожалуй, обойма и скамейка наряду с «Зенитом». Показательно, что сегодня автором гола и еще одним лучшим футболистом на поле (пусть и подпортившим впечатление о себе симуляцией) были Дзагоев и Сигурдссон, не попавшие в основу с Загребом.

Гончаренко находит внутренние резервы — одним из главных открытий лиги можно назвать Зайнутдинова на месте левого защитника. И не думаю, что теперь Щенникову или Набабкину будет легко туда вернуться. Бахтиер, который по «Ростову» представлялся универсальным игроком группы атаки, оказался способен и на такое преображение.

Окончательно восстановился после двух серьезных травм и здорово, с конкретикой, заиграл Кучаев. И на своей позиции в центре поля, и в качестве заменителя Марио справа в обороне достойно смотрится Марадишвили. Вообще, по задействованности и роли воспитанников своей академии ЦСКА сейчас в лиге нет равных, и это внушает к команде Гончаренко дополнительную симпатию.

Прибавляет в стабильности Дивеев — пожалуй, лучший молодой центральный защитник в стране, к тому же хорошо играющий в чужой штрафной на стандартах и обладающий приличной «колотушкой». Их пара с Магнуссоном — пожалуй, самое адекватное решение проблемы в центре обороны, которая мучила Гончаренко после ухода Игнашевича и Березуцких. Хотя там все еще далеко от совершенства.

Самая большая проблема — незабивные центрфорварды, но Чалов неплох в подыгрыше и хорошо вписан в командную игру. В ЦСКА забить может каждый, там нет ставки на ярко выраженного бомбардира. Поэтому нет и серьезного давления на дорогого Гайча, который пока никак не может освоиться. Зато это быстро сделал Эджуке, у которого, конечно, серьезная проблема с принятием правильных решений, но скорость и отличная работа с мячом все равно дают команде очевидные плюсы.

ЦСКА на сегодня кажется самой сбалансированной и интересной командой РПЛ. Поэтому не удивлюсь, если его лидерство — далеко не на один тур. А смелее на эту тему можно будет говорить к зимнему перерыву, — написал Рабинер.

Ротор
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб и потерпел восьмое поражение подряд
«Лацио» болеет, но выигрывает: соперник «Зенита» вырвал победу
«Арсенал» обыграл на выезде «МЮ» впервые с 2006 года
«Тамбов» вдевятером упустил ничью в концовке игры с «Динамо»
«Торпедо» обыграло «Крылья Советов», одержав 7-ю победу подряд
Роналду сделал дубль в первом матче после выздоровления от COVID
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Московское «Динамо» впервые за восемь матчей дома обыграло ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь