«Главное открытие лиги». Рабинер оценил вклад Зайнутдинова в лидерство ЦСКА в РПЛ

«Не раз уже высказывал мнение, что ЦСКА — самая играющая команда РПЛ в этом сезоне. Поэтому выход «армейцев» в единоличные лидеры чемпионата России не удивил меня ни в малейшей степени.

У «красно-синих» — лучшая позиционная атака в стране, которая полностью сложилась после перехода Виктора Гончаренко на схему с четырьмя защитниками. Смотреть на то, как они комбинируют, всегда интересно — даже когда матч заканчивается 0:0, как с загребским «Динамо».

У ЦСКА — самый опытный и стабильный вратарь, который придает обороне и всей команде чувство спокойствия и ответственность, потому что напихать Игорь Акинфеев может — мама не горюй.

При этом нельзя сказать, что от Акинфеева в ЦСКА зависит все или почти все. Как и от Марио Фернандеса! Да-да, когда он на время выбыл, для командной игры это вообще не стало фатальным, что год-два назад произошло бы обязательно.

У ЦСКА есть лучший игрок-«решала» в чемпионате в лице Николы Влашича.

И теперь у ЦСКА — самая серьезная, пожалуй, обойма и скамейка наряду с «Зенитом». Показательно, что сегодня автором гола и еще одним лучшим футболистом на поле (пусть и подпортившим впечатление о себе симуляцией) были Дзагоев и Сигурдссон, не попавшие в основу с Загребом.

Гончаренко находит внутренние резервы — одним из главных открытий лиги можно назвать Зайнутдинова на месте левого защитника. И не думаю, что теперь Щенникову или Набабкину будет легко туда вернуться. Бахтиер, который по «Ростову» представлялся универсальным игроком группы атаки, оказался способен и на такое преображение.

Окончательно восстановился после двух серьезных травм и здорово, с конкретикой, заиграл Кучаев. И на своей позиции в центре поля, и в качестве заменителя Марио справа в обороне достойно смотрится Марадишвили. Вообще, по задействованности и роли воспитанников своей академии ЦСКА сейчас в лиге нет равных, и это внушает к команде Гончаренко дополнительную симпатию.

Прибавляет в стабильности Дивеев — пожалуй, лучший молодой центральный защитник в стране, к тому же хорошо играющий в чужой штрафной на стандартах и обладающий приличной «колотушкой». Их пара с Магнуссоном — пожалуй, самое адекватное решение проблемы в центре обороны, которая мучила Гончаренко после ухода Игнашевича и Березуцких. Хотя там все еще далеко от совершенства.

Самая большая проблема — незабивные центрфорварды, но Чалов неплох в подыгрыше и хорошо вписан в командную игру. В ЦСКА забить может каждый, там нет ставки на ярко выраженного бомбардира. Поэтому нет и серьезного давления на дорогого Гайча, который пока никак не может освоиться. Зато это быстро сделал Эджуке, у которого, конечно, серьезная проблема с принятием правильных решений, но скорость и отличная работа с мячом все равно дают команде очевидные плюсы.