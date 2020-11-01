«Динамо» в большинстве обыграло «Тамбов» в матче 13-го тура РПЛ

В составе «Динамо» голы забили Даниил Лесовой (8-я минута) и Николай Комличенко (90+3, с пенальти). У «Тамбова» с пенальти отличился Герман Онугха (64). На 99-й минуте он же не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Динамо (Москва) Все о команде

На 54-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален нападающий «Тамбова» Антон Килин. На 60-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили.

«Динамо» одержало вторую победу подряд под руководством германского специалиста Сандро Шварца. В первом матче под его руководством бело-голубые выиграли у «Сочи» со счетом 3:1.

Тамбов (Тамбов) Все о команде