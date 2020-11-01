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21:23 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» в большинстве обыграло «Тамбов» в матче 13-го тура РПЛ

САРАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло «Тамбов» со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» голы забили Даниил Лесовой (8-я минута) и Николай Комличенко (90+3, с пенальти). У «Тамбова» с пенальти отличился Герман Онугха (64). На 99-й минуте он же не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Динамо (Москва)

На 54-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален нападающий «Тамбова» Антон Килин. На 60-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили.

«Динамо» одержало вторую победу подряд под руководством германского специалиста Сандро Шварца. В первом матче под его руководством бело-голубые выиграли у «Сочи» со счетом 3:1.

Тамбов (Тамбов)

После 13 матчей «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Тамбов» идет 12-м с 12 очками. В следующем туре бело-голубые 8 ноября на домашнем стадионе сыграют против московского «Локомотива», «Тамбов» 7 ноября примет с грозненский «Ахмат».

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