Игрок «Тамбова» наступил на лежащего соперника и был удален (видео)

В середине второго тайма, при счете 1:0 в пользу «Динамо», полузащитник москвичей Себастьян Шиманьский оказался на газоне после столкновения с соперником. Пока польский футболист лежал на газоне, к нему подошел Тетрашвили и наступил на ногу.

После просмотра эпизода главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Тетрашвили красную карточку. Удаление стало вторым для «Тамбова» в матче с «Динамо». За пять минут до инцидента с Шиманьским вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Антон Килин.

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В минувшем сезоне Тетрашвили был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 200 тысяч рублей за оскорбление судей в игре 24-го тура чемпионата России с «Уфой».