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11:57 (мск), источник: Матч ТВ

Алан Агузаров: Моуринью не звонил Дзюбе, но с его стороны была заинтересованность

Российский футбольный агент Алан Агузаров рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе со стороны английских клубов в летнее трансферное окно.

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— Я работал в отношении возможного перехода Артема в Англию. Были клубы, которые проявляли заинтересованность к нему. Я работал не единолично, а совместно с Шандором Варгой, агентством Рио Фердинанда и агентством Мендеша. Было 3−4 команды. Но «Зенит» не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги, потому что у них был действующий контракт. Сумма заработной платы тоже стала причиной неудавшегося перехода. Дзюба был готов пойти на определенное понижение, но в «Зените» он получал достаточно хорошую заработную плату. Английскому клубу нужно подсуетиться, чтобы предложить условия близкие к зенитовским.

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Зенит (Санкт-Петербург)

— Жозе Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он находится в достаточно хорошем контакте. Моуринью четко дал понять, что на фоне травмы Кейна «Тоттенхэм» рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба. Моуринью достаточно хорошо знаком с возможностями Дзюбы. Со его стороны была заинтересованность. В итоге они не взяли никого. Предполагали, что травма Кейна будет серьезной. А оказалось, что игрок выбыл на достаточно не длительный срок. Они решили ограничиться внутренними ресурсами, — сказал Агузаров в интервью Нобелю Арустамяну в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Тоттенхэм (Лондон)

Российский форвард в июле 2020 года продлил соглашение с петербургским клубом. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на год.

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