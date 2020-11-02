Ход коням: ЦСКА вышел в лидеры РПЛ

Второй тур подряд в чемпионате России по футболу меняется лидер. Не успел неделю назад московский «Спартак» сместить петербургский «Зенит», как в минувшую субботу проиграл дома «Ростову» (0:1) и дал шанс ЦСКА потеснить себя с первого места. Армейцы эту возможность использовали, обыграв на выезде волгоградский «Ротор», и возглавили турнирную таблицу впервые с сентября 2019 года. Кроме того, спартаковцев опередил и «Зенит», победивший в гостях «Химки» (2:0).
Незадолго до матча
После перерыва, как ни пытался «Спартак», отыграться он не смог.
— Абсолютно безобразная игра, не соответствующая статусу лидера, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Не знаю, почему так получилось. Может, команда оказалась не готова к нахождению на вершине —
Гости вновь не смогли должным образом восстановиться после матча Лиги чемпионов. В среду дома они разгромно проиграли «Челси» (0:4), а в субботу без вариантов уступили на выезде грозненскому «Ахмату» (0:2). Это было противостояние команд, идущих в середине таблицы, и клуб из столицы Чеченской Республики сумел подняться на девятую строчку, опустив на десятую «Краснодар». От лидирующего ЦСКА «быков» отделяет 10 очков.
— Довольно тревожно за команду, поскольку видно, что ей тяжело играть на два фронта, — отметил в разговоре с «Известиями»
«Железнодорожники» тоже не смогли преодолеть усталость после ЛЧ. Во вторник подопечные Марко Николича проиграли дома мюнхенской «Баварии» (1:2), а в субботу с тем же счетом уступили на выезде «Сочи». Это уже второе подряд поражение «Локомотива» в чемпионате. В прошлые выходные он дома проиграл «Ротору» (и тоже 1:2). Теперь
И вновь болельщики скандировали призывы к отставке руководства клуба, которые были слышны даже в трансляции матча. Фанаты до сих пор не могут простить менеджменту майское увольнение с поста главного тренера Юрия Семина. Между тем ФК «Сочи» благодаря этой победе поднялся на пятое место.
— «Локомотив» был очень уставшим после матча с «Баварией» и сейчас, возможно, мыслями был уже на поле против «Атлетико», с которым команде играть во вторник, — заявил «Известиям» бывший президент московского клуба Николай Наумов. — Футболисты в ожидании этого матча могли воспринять выезд в Сочи как проходной. Это большая проблема нашего футбола. Видно, что в последнем матче игроки «Локо» вроде всё делали правильно, но
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел ротацию состава, чтобы решить проблему усталости игроков после матча еврокубков. В среду его команда проиграла на выезде дортмундской «Боруссии» (0:2), и на встречу с «Химками» не приехал лидер
А в Подмосковье смешанный состав «Зенита» не без труда, но всё же выиграл (2:0). Голы на счету Андрея Мостового и Александра Ерохина, забивающего уже четвертый матч подряд в чемпионате. Питерцы поднялись на второе место, отставая от ЦСКА на одно очко. «Химки» остаются на 14-м месте, отрываясь от зоны прямого вылета на три очка.
— Химчане сыграли в свой типичный злой футбол, постаравшись доставить побольше проблем «Зениту», — сказал «Известиям»
ЦСКА в последние две недели стал единственным российским клубом, которому не мешают побеждать еврокубковые матчи. В прошлый понедельник через четыре дня после выездной встречи Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) команда разгромила дома тульский «Арсенал» (5:1). В минувший четверг подопечные Виктора Гончаренко играли на своем поле с загребским «Динамо» (0:0), а через трое суток у них уже был выезд в Волгоград к «Ротору».
— Армейцы добились сложнейшей победы, уже не первый раз выигрывая за счет одного гола, — подчеркнул в беседе с «Известиями»
Московское «Динамо» обыграло на выезде «Тамбов» (2:1), екатеринбургский «Урал» одолел в гостях «Уфу» (2:1), а казанский «Рубин» разгромил дома тульский «Арсенал» (3:1).