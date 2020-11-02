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00:45 (мск), источник: Известия

Ход коням: ЦСКА вышел в лидеры РПЛ

Красно-синие воспользовались осечкой «Спартака».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Второй тур подряд в чемпионате России по футболу меняется лидер. Не успел неделю назад московский «Спартак» сместить петербургский «Зенит», как в минувшую субботу проиграл дома «Ростову» (0:1) и дал шанс ЦСКА потеснить себя с первого места. Армейцы эту возможность использовали, обыграв на выезде волгоградский «Ротор», и возглавили турнирную таблицу впервые с сентября 2019 года. Кроме того, спартаковцев опередил и «Зенит», победивший в гостях «Химки» (2:0).

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 13, 31.10.2020, 16:30

Спартак0Ростов1

«Спартак» — «Ростов»

Незадолго до матча контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил дисквалификацию полузащитника «Ростова» Романа Еременко за красную карточку, полученную в игре прошлого тура против «Химок» (0:2). И это оказалось очень кстати для донского клуба, поскольку именно хавбек в середине первого тайма сделал голевой пас на Павла Мамаева, который и открыл счет.

После перерыва, как ни пытался «Спартак», отыграться он не смог. Красно-белым не помогло даже удаление ростовчанина Денниса Хаджикадунича. В итоге москвичи откатились с первого на третье место, а «Ростов» поднялся на четвертое.

— Абсолютно безобразная игра, не соответствующая статусу лидера, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Не знаю, почему так получилось. Может, команда оказалась не готова к нахождению на вершине — все-таки удержать лидерство сложнее, чем завоевать его. Но «Спартак» почти ничего не создал в атаке. Даже после выдуманного судьей удаления у соперника, играя в большинстве, спартаковцы сподобились только на навал и навесы в штрафную, что почти ничего не дало в плане моментов. А «Ростов» грамотно отыграл по счету и заслуженно победил.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 13, 31.10.2020, 16:30

Ахмат2Краснодар0

«Ахмат» — «Краснодар»

Гости вновь не смогли должным образом восстановиться после матча Лиги чемпионов. В среду дома они разгромно проиграли «Челси» (0:4), а в субботу без вариантов уступили на выезде грозненскому «Ахмату» (0:2). Это было противостояние команд, идущих в середине таблицы, и клуб из столицы Чеченской Республики сумел подняться на девятую строчку, опустив на десятую «Краснодар». От лидирующего ЦСКА «быков» отделяет 10 очков.

— Довольно тревожно за команду, поскольку видно, что ей тяжело играть на два фронта, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Конечно, сказывается нехватка игроков из-за травм и дисквалификаций, но хочется надеяться, что «Краснодар» выберется из этой трясины. Понятно, что еще нет опыта матчей Лиги чемпионов и восстановления после них, особенно когда проигрываешь так обидно, как «Челси». Ведь в общем команда выглядела неплохо и точно не заслужила такого крупного поражения. Теперь коллективу надо анализировать эти неудачи, делать выводы и решать возникшие проблемы, чтобы вернуться в борьбу за место в еврокубках.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 13, 31.10.2020, 19:00

Сочи2Локомотив1

«Сочи» — «Локомотив»

«Железнодорожники» тоже не смогли преодолеть усталость после ЛЧ. Во вторник подопечные Марко Николича проиграли дома мюнхенской «Баварии» (1:2), а в субботу с тем же счетом уступили на выезде «Сочи». Это уже второе подряд поражение «Локомотива» в чемпионате. В прошлые выходные он дома проиграл «Ротору» (и тоже 1:2). Теперь красно-зеленые выпали из зоны еврокубков — после 13 туров они идут седьмыми.

И вновь болельщики скандировали призывы к отставке руководства клуба, которые были слышны даже в трансляции матча. Фанаты до сих пор не могут простить менеджменту майское увольнение с поста главного тренера Юрия Семина. Между тем ФК «Сочи» благодаря этой победе поднялся на пятое место.

— «Локомотив» был очень уставшим после матча с «Баварией» и сейчас, возможно, мыслями был уже на поле против «Атлетико», с которым команде играть во вторник, — заявил «Известиям» бывший президент московского клуба Николай Наумов. — Футболисты в ожидании этого матча могли воспринять выезд в Сочи как проходной. Это большая проблема нашего футбола. Видно, что в последнем матче игроки «Локо» вроде всё делали правильно, но где-то лишний шаг не сделали, где-то не добежали. А «Сочи», понимая, что играет с одним из лидеров, выложился по максимуму и выступил добротно, чем и заслужил победу. Теперь перспективы «Локомотива» совсем не ясны. Команда выпала из зоны еврокубков, и возникает еще больше вопросов как к селекции клуба, так и к решению расстаться с Юрием Семиным.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 13, 1.11.2020, 14:00

Химки0Зенит2

«Химки» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел ротацию состава, чтобы решить проблему усталости игроков после матча еврокубков. В среду его команда проиграла на выезде дортмундской «Боруссии» (0:2), и на встречу с «Химками» не приехал лидер сине-бело-голубых Артем Дзюба. Он и еще несколько человек остались в Питере отдыхать и готовиться к игре Лиги чемпионов с римским «Лацио», которая состоится в Северной столице в среду.

А в Подмосковье смешанный состав «Зенита» не без труда, но всё же выиграл (2:0). Голы на счету Андрея Мостового и Александра Ерохина, забивающего уже четвертый матч подряд в чемпионате. Питерцы поднялись на второе место, отставая от ЦСКА на одно очко. «Химки» остаются на 14-м месте, отрываясь от зоны прямого вылета на три очка.

— Химчане сыграли в свой типичный злой футбол, постаравшись доставить побольше проблем «Зениту», — сказал «Известиям» экс-владелец «Химок» Андрей Червиченко. — Но было видно, что питерцы чуть сильнее в каждом эпизоде. Плюс сказалась мотивация вышедших на поле игроков, которые заменили откровенно уставшую основу — особенно это касается Дзюбы, который в последних матчах выглядел как загнанная лошадь. И хорошо, что Семак наконец дал ему отдохнуть. Ведь у команды хватает резерва, чтобы набирать очки. Что и было сделано — особенно хорошо показал себя Ерохин, который давно заслужил постоянное место в старте.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 13, 1.11.2020, 16:30

Ротор0ЦСКА1

«Ротор» — ЦСКА

ЦСКА в последние две недели стал единственным российским клубом, которому не мешают побеждать еврокубковые матчи. В прошлый понедельник через четыре дня после выездной встречи Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) команда разгромила дома тульский «Арсенал» (5:1). В минувший четверг подопечные Виктора Гончаренко играли на своем поле с загребским «Динамо» (0:0), а через трое суток у них уже был выезд в Волгоград к «Ротору».

Красно-синие добились победы над одним из аутсайдеров благодаря голу Алана Дзагоева (1:0). После этого ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице, а «Ротор» остался на предпоследней строчке.

— Армейцы добились сложнейшей победы, уже не первый раз выигрывая за счет одного гола, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. — Они чередуют яркие матчи — с «Арсеналом» и «Динамо» (3:1) — с такими трудовыми победами, как над «Ротором» или «Уфой» (1:0). Это уже говорит об определенном классе команды и способности решать серьезные задачи в нынешнем составе. Но теперь важно подтверждать эти успехи дальше, поскольку удержать первое место будет крайне непросто.

Московское «Динамо» обыграло на выезде «Тамбов» (2:1), екатеринбургский «Урал» одолел в гостях «Уфу» (2:1), а казанский «Рубин» разгромил дома тульский «Арсенал» (3:1).

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