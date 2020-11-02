«Что сделал Гончаренко с Бахтиером, это вообще круто». В России отметили мощнейший прогресс Зайнутдинова
Его клуб стал лидером РПЛ.
Его клуб стал лидером РПЛ.
Rusfootball.info пишет, что благодаря правильной ротации Виктор Гончаренко поднял московский ЦСКА на вершину РПЛ. Также была отмечена прогрессивная игра за «армейцев» казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова.
«Мощнейший прогресс Зайнутдинова. В РПЛ есть два тренера, при которых заметно и быстро прибавляет молодежь. Первый трудится в Казани, и его “Рубин” демонстрирует один из самых ярких футболов чемпионата. Второй — это Виктор Гончаренко. Главный тренер ЦСКА не остановился на победах с пионерским отрядом на “Сантьяго Бернабеу”. В каждый новый сезон Гончаренко достает из запаса перспективного парня и доводит его до уровня основной команды. Так было с Марадишвили. Его мобильность и работоспособность позволили в матче несколько раз Дзагоеву неспешно возвращаться в оборону. Марадишвили невероятно полезен, когда ЦСКА контрпрессингует соперника. Но что сделал Гончаренко с Зайнутдиновым, это вообще круто. По игре Бахи на неделе было много восхищения. После матча в Волгограде должно быть еще больше. В первом тайме Зайнутдинов вместе с Магнуссоном выиграл 100 процентов единоборств. Фламарион, который напугал “Локомотив”, был съеден полностью левым защитником ЦСКА. У бразильца “Ротора” за 45 минут было только 77 процентов точных передач и один неточный удар. Этот фланг атаки у волгоградцев вообще не работал. И в этом заслуга Зайнутдинова. Лишь раз он позволил себя обыграть Кожемякину, но подстраховал Магнуссон. Зайнутдинов — лучшее летнее приобретение ЦСКА. Пока Эджуке учится делать передачи, Фухс лечится, а Гайч ищет зависимость между цветом волос и результативностью, Зайнутдинов становится настоящим открытием чемпионата. Теперь
Отметим, что в матче 13-го тура ЦСКА победил «Ротор» и вышел на первое место в РПЛ. Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это была девятая игра за «армейцев».