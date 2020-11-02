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16:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спортивный директор «Тамбова» Худяков назвал поступок Тетрашвили идиотским

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» поступок футболиста клуба Гурама Тетрашвили, который во время игры с «Динамо» наступил шипами на ногу соперника в неигровом момент, за что был удален с поля.

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— Почему Тетрашвили извинился перед всеми, кроме Шиманьски и «Динамо»?

— Слушайте, это его личное мнение. Как я могу говорить что-то за Гурама? Не я же его просил извиняться, он сам это сделал. Во время матча он поступил неправильно. Мы, как руководство клуба, это так не оставим. Сейчас вместе с тренерским штабом будем принимать решение по нему.

Тамбов (Тамбов)

— Вплоть до чего?

— Давайте это останется у нас внутри. Мне тяжело комментировать вещи, которые я не понимаю. Это не по-футбольному. По человеческим понятиям это поступок из ряда вон. Тяжело давать какие-то объяснения.

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— То есть вы не просили его извиняться? Это личная инициатива футболиста?

— Я не просил. Зачем я буду его просить? У меня с ним будет отдельный разговор на эту тему. Что касается его поступка, считаю, что он был идиотский.

— Вам не кажется странным не извиниться перед Шиманьски в такой ситуации?

— Мне многое кажется странным в этой ситуации.

— Ранее вы говорили, что к Тетрашвили могут быть применены штрафные санкции. А может ли быть еще более жесткое наказание? Вплоть до расторжения контракта?

— Все может быть. (Севастиан Терлецкий).

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