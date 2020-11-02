Зайнутдинов лучше Щенникова. Застолбил ли Бахтиер место в основе ЦСКА?

Ровно месяц назад на официальном сайте московского ЦСКА вышла новость о травме основного защитника команды Георгия Щенникова. Это вынудило главного тренера Виктора Гончаренко искать альтернативные варианты. Залатать дыру на левом фланге обороны армейцев был призван Бахтиер Зайнутдинов, который к текущему моменту отыграл шесть матчей кряду на позиции травмированного товарища. Корреспондент Vesti.kz объективно проанализировал игру казахстанца и сравнил продемонстрированный им уровень с показателями Щенникова.

Щенников — «армеец» до мозга костей, воспитанник ЦСКА, выступающий за основной состав с 2008 года. В свое время Георгию пророчили большое будущее в топовых европейских чемпионатах, но реальность такова, что Щенников ближе к тому, чтобы запомниться болельщикам своей преданностью родной команде. В 2014 году СМИ активно сватали защитника в лондонский «Челси», поговаривали, что сам Жозе Моуринью заинтересован в футболисте сборной России, которого ранее в главную команду страны для дебюта приглашал Фабио Капелло.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Прямо сейчас Щенников является единственным номинальным левым защитником в клубе. Главный тренер не рассматривал другие варианты как в концовке прошлого, так и в начале текущего сезона. Если Зайнутдинов и появлялся на поле, то на более атакующей позиции. Сам Бахтиер отличается своей высокой работоспособностью, а также универсальностью, которая проявилась еще в составе «Астаны». В 2018 году Зайнутдинов перешел в столичный клуб и с первых же матчей на предсезонных сборах тогдашний наставник «сине-желтых» Станимир Стойлов пробовал новичка на позиции левого фулбэка. Эти испытания не оказались безрезультативными, ведь уже в самый разгар сезона именно на плечи Бахи была возложена задача заменить травмированного лидера Дмитрия Шомко. Зайнутдинов отнюдь не подкачал, после чего стало понятно, что он может играть на любой из предложенных позиций.

Знали об этом и в ЦСКА, когда Бахтиера подписывали этим летом из «Ростова». Более того, свою последнюю игру за ростовчан Баха провел именно на позиции левого защитника, отдав голевую передачу на партнера. В составе москвичей, помимо Зайнутдинова, есть еще несколько исполнителей, которые, при надобности, могут заменить Щенникова. Среди них Кирилл Набабкин, которого мы больше привыкли видеть на правой бровке либо в тройке центральных, Хордур Магнуссон — левоногий центральный стоппер из Исландии, а также молодой хавбек Наир Тикнизян. Если вице-капитан Набабкин, находящийся в лазарете с августа, по понятным причинам не играет вообще, то Магнуссон очень важен именно в центре обороны команды Гончаренко. А что касается Наира, то 21-летний хавбек просто-напросто уступает Зайнутдинову в оборонительных функциях.

2 октября на сайте ЦСКА сообщили о травме Щенникова, полученной на тренировке. На следующий день состоялась выездная игра РПЛ против «Урала». В тот момент становится понятно, что Зайнутдинов выйдет в основе, чтобы заменить Щенникова. Отметим, что в предыдущем матче ЦСКА уступил в дерби «Локомотиву» — 0:1, поэтому команде было необходимо реабилитироваться. В игре против «Урала» Баха выходит в старте, а на 52-й минуте забивает дебютный гол за новую команду. Уверенная виктория со счетом 2:0 стала началом победной серии ЦСКА в чемпионате, которая сейчас насчитывает четыре матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/A69idxs6uAw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, было бы необъективно объяснять эту серию только появлением в составе Зайнутдинова. Тем не менее казахстанец в каждом матче показывал высокий уровень игры. В нашей сравнительной статистике мы учитывали лишь те матчи, где Щенников и Зайнутдинов играли именно на позиции левого защитника (с момента прихода Бахтиера в клуб). Таких матчей у российского защитника набралось пять, а у игрока сборной Казахстана — шесть.

Игровое время и статистика

Игроки были практически незаменимы, играя на позиции левого латераля. Щенников отыграл 448 минут из 450, а Зайнутдинов был заменен лишь в концовке встречи с тульским «Арсеналом», набрав в конечном итоге 529 минут из 540 возможных. За это время голевыми действиями отметился лишь Баха, забивший гол «Уралу». По итогам сыгранных встреч Зайнутдинов дважды входил в список трех лучших игроков команды по версии статистического портала WhoScored, у Щенникова же таких ярких перфомансов не было. 1:0 в пользу Бахтиера.

Игра в атаке

Щенников в среднем наносит 0,2 удара за матч, у Бахтиера же этот показатель намного выше — 0,83 выстрела за 90 минут игры. Щенников может ответить умением выполнять ключевые передачи, риск зачастую оказывается оправданным. В среднем у Георгия 0,4 ключевых паса за матч, у Бахтиера — 0,16. Однако Зайнутдинов может парировать это рвением брать игру на себя. Статистика гласит, что за матч Баха набирает 0,83 успешных обводок, тогда как у Щенникова этот показатель равен 0,4. В дополнение отметим, что Зайнутдинов чуть реже теряет мяч — 0,5 потерь за игру против 0,6 у Щенникова. В целом же Бахтиер является более атакующим игроком, поэтому неудивительно, что, с учетом количества забеганий, у него будут офсайды, которых совсем нет в активе Георгия. 2:0 в пользу Зайнутдинова.

Игра в обороне

Тут футболисты Гончаренко прекрасно взаимодополняли бы друг друга, переняв лучшие качества у партнера-конкурента. Щенников один из лучших в составе ЦСКА по количеству выносов — 2,4 за матч (дважды был лучшим по итогам игр в этом компоненте). У Бахтиера цифры несколько скромнее — 1,6. Но универсал из Казахстана может ответить более уверенной игрой на втором этаже — 1,5 выигранных дуэлей в воздухе против 0,8, двукратным преимуществом по количеству перехватов — 1,6 против 0,8, а также успешными показателями в отборе. Зайнутдинов чаще идет в отбор и делает это эффективнее Щенникова — два отбора за матч с успешностью 95 процента против 1,6 с реализацией 83 процента. Еще один пункт, который мы рассмотрели, — как часто игроки позволяют себя обыграть. Если Щенникова в пяти матчах обыграли дважды, то Бахтиер повелся лишь на один финт соперника в шести проведенных встречах. По итогам статистики игры в обороне можно вновь отдать предпочтение Зайнутдинову — 3:0.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGfrMXwhYIq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Bakhtiyor Zainutdinov (@bateka_11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-18T18:27:43+00:00">18 Окт 2020 в 11:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Активность и дисциплина

Оба игрока стараются быть максимально заметными и эффективными на поле, это подтверждают показатели касаний мяча и выполненных передач. Щенников делает в среднем 68 касаний мяча за матч, что уже является хорошим результатом, но у Зайнутдинова с этим все еще лучше — 74. В матче группового этапа с австрийским «Вольфсбергером» Баха 101 раз дотронулся до мяча и стал лидером встречи по этому показателю. Что же касается передач, то Зайнутдинов делает их чуть чаще — 35 против 34, но у Щенникова выше процент точности — 82 — 79 процентов. Стоит отметить, что одной из сильнейших сторон Георгия является как раз таки игра накоротке. В плане дисциплины дела обстоят лучше у Зайнутдинова, нарушающего правила один раз за матч (у Щенникова — 1,4 фола за игру). За пять проведенных игр Георгий получил два предупреждения, а Бахтиер получил единственный горчичник в уже упомянутом матче с «Вольфсбергером». Итог — 4:0.

В завершение нашего анализа можно сказать, что Бахтиер вполне заслужил регулярной игры в стартовом составе. Понятно, что Зайнутдинова могут использовать чаще в атаке, но что касается обороны, данная статистика доказывает, что и там Бахе равных нет. Выбор остается за Гончаренко, но теперь понятно, что после такого выступления казахстанца место в старте для Щенникова, который должен приступить к тренировкам в общей группе уже на этой неделе, уж точно не будет гарантированным.

Напомним, что Бахтиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе этого года. Российские журналисты уже отмечали прогресс казахстанца и называли его главным открытием лиги.