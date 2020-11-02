ЦСКА с Зайнутдиновым вышел в лидеры, а «Ахмат» с Быстровым дожал участника ЛЧ. Как сыграли казахстанцы в 13-м туре РПЛ
Бахтиярову и Куату
Бахтиярову и Куату
Бахтиер Зайнутдинов выходит с ЦСКА на первое место, а Марат Быстров помогает «Ахмату» одолеть «Краснодар». Корреспондент Vesti.kz кратко рецензирует игру футболистов сборной Казахстана в минувшем туре чемпионата России.
У ЦСКА
К сожалению, казахстанец второй матч подряд оказывается на скамейке «Ахмата». Талалаева устраивает, как на флангах обороны и полузащиты играют Мирослав Богосовац, Максим Ненахов и Евгений Харин, не говоря уже о Бернарде Берише, который является лидером команды. Тем не менее Марат
И вновь с огромной долей разочарования вынуждены констатировать, что нет никаких предпосылок к возвращению постоянной игровой практики в клубах РПЛ у еще двух казахстанцев: Бахтияров и Куат появились лишь в заявках «Сочи» и «Химок» соответственно, но на поле так и не вышли.
В текущем сезоне Акмаль провел лишь один матч в РПЛ, тогда как Исламбек занес себе в актив четыре игры.