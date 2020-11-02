Парфенов назначен главным тренером тульского «Арсенала»
Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды.
Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды.
В этой должности Парфенов сменил Сергея Подпалого, под руководством которого туляки после 13 туров этого сезона РПЛ набрали 12 очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице из 16 возможных.
«Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского “Арсенала”, играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед!» — заявил руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.
Последним тренерским местом работы Парфенова был «Урал».