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18:11 (мск), источник: Sport24

Парфенов назначен главным тренером тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды.

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Источник: instagram.com/pfcarsenaltula

В этой должности Парфенов сменил Сергея Подпалого, под руководством которого туляки после 13 туров этого сезона РПЛ набрали 12 очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице из 16 возможных.

Арсенал (Тула)

«Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского “Арсенала”, играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед!» — заявил руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.

Последним тренерским местом работы Парфенова был «Урал».

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