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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Офигительное и лучшее приобретение ЦСКА». Уткин нашел объяснение успеху трансфера Зайнутдинова

За армейцев казахстанец играет с августа.

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Известный российский комментатор Василий Уткин оценил игру полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в московском ЦСКА.

ЦСКА (Москва)

«Зайнутдинов — офигительное приобретение. Прекрасное приобретение и лучшее приобретение ЦСКА на данный момент. Потому что он влился в игру моментально, он очень разносторонен, универсален, добавил мощи. Это просто отличная сделка. Она просто великолепная», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы».

Во время загрузки произошла ошибка.

В ЦСКА Зайнутдинов перешел в августе из «Ростова». За это время казахстанец провел в РПЛ за армейцев девять матчей, забил один гол.

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