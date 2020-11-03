«Офигительное и лучшее приобретение ЦСКА». Уткин нашел объяснение успеху трансфера Зайнутдинова
За армейцев казахстанец играет с августа.
За армейцев казахстанец играет с августа.
Известный российский комментатор Василий Уткин оценил игру полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в московском ЦСКА.
«Зайнутдинов — офигительное приобретение. Прекрасное приобретение и лучшее приобретение ЦСКА на данный момент. Потому что он влился в игру моментально, он очень разносторонен, универсален, добавил мощи. Это просто отличная сделка. Она просто великолепная», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы».
В ЦСКА Зайнутдинов перешел в августе из «Ростова». За это время казахстанец провел в РПЛ за армейцев девять матчей, забил один гол.