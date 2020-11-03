«Офигительное и лучшее приобретение ЦСКА». Уткин нашел объяснение успеху трансфера Зайнутдинова

«Зайнутдинов — офигительное приобретение. Прекрасное приобретение и лучшее приобретение ЦСКА на данный момент. Потому что он влился в игру моментально, он очень разносторонен, универсален, добавил мощи. Это просто отличная сделка. Она просто великолепная», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы».