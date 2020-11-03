Емельянов и Калинин вряд ли сыграют со «Спартаком»

«Урал» примет «Спартак» 7 ноября во встрече 14-го тура РПЛ. Емельянов и Калинин пропустили игры двух предыдущих туров с Тамбовом (0:0) и «Уфой» (2:1) соответственно.

«Емельянов и Калинин лечатся, вряд ли они смогут сыграть со “Спартаком”», — сказал Медведевских по телефону.