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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельянов и Калинин вряд ли сыграют со «Спартаком»

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Футболисты «Урала» Роман Емельянов и Игорь Калинин продолжают лечение, маловероятно, что им удастся сыграть в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», сообщил РИА Новости пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

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«Урал» примет «Спартак» 7 ноября во встрече 14-го тура РПЛ. Емельянов и Калинин пропустили игры двух предыдущих туров с Тамбовом (0:0) и «Уфой» (2:1) соответственно.

«Емельянов и Калинин лечатся, вряд ли они смогут сыграть со “Спартаком”», — сказал Медведевских по телефону.

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