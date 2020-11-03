Ерохин признан лучшим игроком «Зенита» в октябре
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Полузащитник Александр Ерохин признан лучшим футболистом «Зенита» в октябре по версии болельщиков петербургской команды, сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Полузащитник Александр Ерохин признан лучшим футболистом «Зенита» в октябре по версии болельщиков петербургской команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Как отмечается, Ерохин победил в голосовании болельщиков, набрав 21,3% голосов респондентов. Второе место занял защитник Деян Ловрен (21,3%), третье — форвард и капитан команды Артем Дзюба (14,19%).
Ерохин в октябре провел за «Зенит» пять официальных матчей, в которых забил три мяча.