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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ерохин признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Полузащитник Александр Ерохин признан лучшим футболистом «Зенита» в октябре по версии болельщиков петербургской команды, сообщается на официальном сайте клуба.

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Как отмечается, Ерохин победил в голосовании болельщиков, набрав 21,3% голосов респондентов. Второе место занял защитник Деян Ловрен (21,3%), третье — форвард и капитан команды Артем Дзюба (14,19%).

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит (Санкт-Петербург)

Ерохин в октябре провел за «Зенит» пять официальных матчей, в которых забил три мяча.

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