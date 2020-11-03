Ерохин признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Как отмечается, Ерохин победил в голосовании болельщиков, набрав 21,3% голосов респондентов. Второе место занял защитник Деян Ловрен (21,3%), третье — форвард и капитан команды Артем Дзюба (14,19%).

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Ерохин в октябре провел за «Зенит» пять официальных матчей, в которых забил три мяча.