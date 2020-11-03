Матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» пройдет без зрителей
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Матч 14-го тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и грозненским «Ахматом» пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте Российской
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Матч 14-го тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и грозненским «Ахматом» пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте Российской
Как отмечается, встреча, которая должна пройти 7 ноября в Саранске, состоится при пустых трибунах в соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия.
О рекомендациях Роспотребнадзора лигу уведомило руководство «Тамбова».