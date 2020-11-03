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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» пройдет без зрителей

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Матч 14-го тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и грозненским «Ахматом» пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, встреча, которая должна пройти 7 ноября в Саранске, состоится при пустых трибунах в соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия.

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Тамбов (Тамбов)

О рекомендациях Роспотребнадзора лигу уведомило руководство «Тамбова».

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