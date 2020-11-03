«Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

Футбол, Премьер-лига, Тур 131.11.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 2091 зритель
|Сергей Первушин
|Сандро Шварц
|Герман Онугха
|64′
|Даниил Лесовой(Даниил Фомин)
|8′
|Николай Комличенко
|90+3′
|1
|Сергей Рыжиков
|1
|Антон Шунин
|2
|Алексей Рыбин
|4
|Сергей Паршивлюк
|3
|Гурам Тетрашвили
60′
|18
|Иван Ордец
63′
|5
|Евгений Шляков
90+2′
|24
|Роман Евгеньев
|18
|Вараздат Ароян
|53
|Себастьян Шиманьски
6′
|29
|Александр Каплиенко
2′
|74
|Даниил Фомин
|30
|Сослан Таказов
|11
|Николай Комличенко
90+8′
|8
|Антон Килин
44′54′
|19
|Даниил Лесовой
|25
|Павел Карасев
57′
|5
|Роман Нойштедтер
32′70′
|9
|Герман Онугха
|70
|Константин Тюкавин
|19
|Мохаммед Рабиу
37′
|7
|Дмитрий Скопинцев
78′
|31
|Себастьен Тилль
88′
|47
|Арсен Захарян
|58
|Адессойе Ойеволе
|17
|Антон Терехов
58′
|23
|Владислав Карапузов
|5
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|30
|4
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|10
|14
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)