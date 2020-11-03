Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Мидтьюлланн
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

По данным «СЭ», «Динамо» направило письмо в КДК с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили — семь матчей.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

С учетом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски.

У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством клуба инцидент обсужден в спокойном ключе, но в «Динамо» намерены защищать своих футболистов. (Константин Алексеев).

Во время загрузки произошла ошибка.
Тамбов
1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо
 Сколько зарабатывает Хабиб: гонорары, бизнес, состояние
«Я заслужил этот контракт». Брызгалову дали 50 миллионов долларов, избавились от него, но будут платить еще семь лет
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Назван лучший игрок «Зенита» в октябре
Поветкин госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Матч киевского «Динамо» с «Барселоной» в ЛЧ на грани срыва
«Спартак» готов продать нападающего за 6 млн евро
«Шахтер» играет с «Боруссией» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь