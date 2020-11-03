«Спартак» готов продать Педро Рошу за 6 млн евро

На данный момент 26-летний форвард выступает во «Фламенго» на правах аренды. Стороны связались по поводу возможной сделки по бразильцу, «Спартак» запросил за игрока 6 млн евро. В бразильском же клубе пока не уверены, стоит ли платить за Рошу такие деньги.

Руководство «Фламенго» считает Рошу талантливым игроком, однако в текущем сезоне он пропустил много матчей из-за травмы.

Последний раз Роша появлялся на поле 5 сентября. С тех пор он пропустил 16 матчей своего клуба.

Арендное соглашение Педро Роши и «Фламенго» рассчитано до 31 декабря 2020 года.