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20:09 (мск), источник: Sport24

«Спартак» готов продать Педро Рошу за 6 млн евро

«Спартак» готов расстаться с нападающим Педро Рошей за 6 млн евро, сообщает Esporte News Mundo.

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Источник: Sport24

На данный момент 26-летний форвард выступает во «Фламенго» на правах аренды. Стороны связались по поводу возможной сделки по бразильцу, «Спартак» запросил за игрока 6 млн евро. В бразильском же клубе пока не уверены, стоит ли платить за Рошу такие деньги.

Руководство «Фламенго» считает Рошу талантливым игроком, однако в текущем сезоне он пропустил много матчей из-за травмы.

Последний раз Роша появлялся на поле 5 сентября. С тех пор он пропустил 16 матчей своего клуба.

Арендное соглашение Педро Роши и «Фламенго» рассчитано до 31 декабря 2020 года.

В текущем сезоне форвард сделал одну результативную передачу в трех матчах за бразильский клуб.

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