«Спартак» готов продать Педро Рошу за 6 млн евро
«Спартак» готов расстаться с нападающим Педро Рошей за 6 млн евро, сообщает Esporte News Mundo.
«Спартак» готов расстаться с нападающим Педро Рошей за 6 млн евро, сообщает Esporte News Mundo.
На данный момент 26-летний форвард выступает во «Фламенго» на правах аренды. Стороны связались по поводу возможной сделки по бразильцу, «Спартак» запросил за игрока 6 млн евро. В бразильском же клубе пока не уверены, стоит ли платить за Рошу такие деньги.
Руководство «Фламенго» считает Рошу талантливым игроком, однако в текущем сезоне он пропустил много матчей
Арендное соглашение Педро Роши и «Фламенго» рассчитано до 31 декабря 2020 года.
В текущем сезоне форвард сделал одну результативную передачу в трех матчах за бразильский клуб.