Гол Заболотного через себя в ворота «Ростова» признан лучшим в РПЛ в октябре

Болельщики выбрали лучшим гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича в ворота «Арсенала», эксперты «Матч Премьер» — точный удар хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ворота «Ахмата», но решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за гол Заболотного.

Антон Заболотный забил мастерский гол ударом в падении через себя в матче 10-го тура против «Ростова», а потом отличился еще раз, чем помог своей команде победить со счетом 4:2.