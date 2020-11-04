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10:13 (мск), источник: Sport24

Гол Заболотного через себя в ворота «Ростова» признан лучшим в РПЛ в октябре

Гол нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ворота «Ростова» признан лучшим в российской Премьер-лиге в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: Sport24

Болельщики выбрали лучшим гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича в ворота «Арсенала», эксперты «Матч Премьер» — точный удар хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ворота «Ахмата», но решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за гол Заболотного.

Антон Заболотный забил мастерский гол ударом в падении через себя в матче 10-го тура против «Ростова», а потом отличился еще раз, чем помог своей команде победить со счетом 4:2.

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