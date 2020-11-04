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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Глушаков: уровень российского футбола упал после чемпионата мира

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об изменениях в российском футболе в последние годы.

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Источник: РИА "Новости"
Уровень российского футбола упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие. В последних матчах Лиги чемпионов взяли мало очков.
Денис Глушаков

«Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации», — приводит слова Глушакова Sport24.

Глушаков перешёл в «Химки» в минувшее трансферное окно и за новый клуб провёл 4 матча в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями. В ходе своей карьеры 33-летний хавбек также выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат». В сборную России Денис вызывался с 2011 по 2018 год.

Полностью интервью Дениса Глушакова читайте здесь

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