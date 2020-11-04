Денис Глушаков: уровень российского футбола упал после чемпионата мира
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об изменениях в российском футболе в последние годы.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об изменениях в российском футболе в последние годы.
Уровень российского футбола упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по
топ-футболистам,которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие. В последних матчах Лиги чемпионов взяли мало очков.
«Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации», — приводит слова Глушакова Sport24.
Глушаков перешёл в «Химки» в минувшее трансферное окно и за новый клуб провёл 4 матча в Российской
Полностью интервью Дениса Глушакова читайте здесь