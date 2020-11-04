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10:56 (мск), источник: Sports.Ru

Гончаренко — лучший тренер октября в РПЛ

РПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера октября.

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Источник: Sports.Ru

Им стал Виктор Гончаренко из ЦСКА, которого эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики выбрали единогласно.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября. За отчетный период армейцы выиграли все четыре встречи — у «Урала» (2:0), «Динамо» (3:1), тульского «Арсенала» (5:1) и «Ротора» (1:0).

После 13 туров ЦСКА возглавляет таблицу чемпионата России.

По итогам голосования Гончаренко опередил Доменико Тедеско («Спартак»), Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин») и Андрея Талалаева («Ахмат»).

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