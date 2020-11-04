Гончаренко — лучший тренер октября в РПЛ

Им стал Виктор Гончаренко из ЦСКА, которого эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики выбрали единогласно.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября. За отчетный период армейцы выиграли все четыре встречи — у «Урала» (2:0), «Динамо» (3:1), тульского «Арсенала» (5:1) и «Ротора» (1:0).