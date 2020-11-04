Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Эксперты РПЛ отдали свой голос за полузащитника петербургского «Зенита» Александра Ерохина, болельщики и эксперты «Матч Премьер» — за Влашича.

Лучшим тренером октября единогласно признан Виктор Гончаренко, под руководством которого ЦСКА одержал четыре победы в четырех играх октября.