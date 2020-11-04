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12:17 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре

ТАСС, 4 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Эксперты РПЛ отдали свой голос за полузащитника петербургского «Зенита» Александра Ерохина, болельщики и эксперты «Матч Премьер» — за Влашича.

Лучшим тренером октября единогласно признан Виктор Гончаренко, под руководством которого ЦСКА одержал четыре победы в четырех играх октября.

Лучшим забитым мячом выбран гол нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ворота «Ростова» в матче 10-го тура РПЛ (4:2). Эксперты РПЛ отдали свой голос за Заболотного, болельщики выбрали лучшим гол Влашича тульскому «Арсеналу» в 12-м туре (5:1), эксперты «Матч Премьер» — забитый мяч полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ворота грозненского «Ахмата» в 10-м туре (1:1).

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