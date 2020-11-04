Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре
ТАСС, 4 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком Тинькофф — Российской
ТАСС, 4 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком Тинькофф — Российской
Эксперты РПЛ отдали свой голос за полузащитника петербургского «Зенита» Александра Ерохина, болельщики и эксперты «Матч Премьер» — за Влашича.
Лучшим тренером октября единогласно признан Виктор Гончаренко, под руководством которого ЦСКА одержал четыре победы в четырех играх октября.
Лучшим забитым мячом выбран гол нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ворота «Ростова» в матче 10-го тура РПЛ (4:2). Эксперты РПЛ отдали свой голос за Заболотного, болельщики выбрали лучшим гол Влашича тульскому «Арсеналу» в 12-м туре (5:1), эксперты «Матч Премьер» — забитый мяч полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ворота грозненского «Ахмата» в 10-м туре (1:1).