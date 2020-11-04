«Спартак» победил «Динамо» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:2. Голы у победителей забили Илья Голятов (2-я, 10-я минута, оба с пенальти), Степан Мельников (69) и Николоз Кутателадзе (90). В составе «Динамо» отличились Артем Япрынцев (26), который на 36-й минуте заработал удаление, и Иван Зазвонкин (90).