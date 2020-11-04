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17:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» победил «Динамо» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в матче девятого тура молодежного первенства России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:2. Голы у победителей забили Илья Голятов (2-я, 10-я минута, оба с пенальти), Степан Мельников (69) и Николоз Кутателадзе (90). В составе «Динамо» отличились Артем Япрынцев (26), который на 36-й минуте заработал удаление, и Иван Зазвонкин (90).

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Локомотив» (Москва) — «Химки» (Московская область) — 1:0,

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1,

«Сочи» — «Краснодар» — 2:0,

«Рубин» (Казань) — «Академия Коноплева» (Самарская область) — 1:0.

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