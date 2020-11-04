«Спартак» победил «Динамо» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в матче девятого тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в матче девятого тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:2. Голы у победителей забили Илья Голятов (2-я, 10-я минута, оба с пенальти), Степан Мельников (69) и Николоз Кутателадзе (90). В составе «Динамо» отличились Артем Япрынцев (26), который на 36-й минуте заработал удаление, и Иван Зазвонкин (90).
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Локомотив» (Москва) — «Химки» (Московская область) — 1:0,
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1,
«Сочи» — «Краснодар» — 2:0,
«Рубин» (Казань) — «Академия Коноплева» (Самарская область) — 1:0.