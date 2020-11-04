Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Торино
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
ПСЖ
Футбол. Кубок России
10:00
СКА-Хабаровск
Рубин
10
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком

«Локомотив» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Новое соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» полузащитник дебютировал в 2013 году. За восемь сезонов в составе московской команды Антон провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач. По итогам сезона-2018/2019 Миранчук стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и был признан лучшим футболистом команды. Прошлое соглашение полузащитника с «Локомотивом» было рассчитано до лета 2021 года.

Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 13 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Хабиб с трудом стоял на ногах на взвешивании! Видео
«Зениту» пора побороть синдром аутсайдера
«Рубин» проиграл «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России
«Краснодар» vs «Севилья». Испанцы дороже, но шансы есть
Тутберидзе выбыла из топ-10 спортсменов, вызывающих доверие
Роналду обвинили в неуважении к итальянцам
Еще один российский биатлонист заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь