Генич: Думаю, между Дзюбой и Семаком есть конфликт. Тлеющий и вспыхивающий конфликт

— По твоей информации, между Дзюбой и Семаком есть конфликт?

— Я думаю, что есть. Думаю, что это затлевающий и вспыхивающий конфликт, затлевающий и вспыхивающий. Это абсолютно нормальная ситуация. Все-таки это игрок такого статуса и авторитета — человек, который держит раздевалку и создает микроклимат, химию. Меня сейчас начнут хейтить, что Дзюба уже вообще пенсионер, но с таким игроком, конечно, надо находить определенные компромиссы.

— Ты не считаешь, что недовольный Дзюба может разрушить команду?

— С ним подписали новый контракт на охренительных финансовых условиях. И что в данной ситуации делать? Отдавать куда-то? Опять отдавать в Тулу в аренду?

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

— А ты не считаешь, что Дзюбе и Азмуну сейчас просто не хватает конкуренции? Что это проблема спортивного департамента, который не продублировал их позиции, зная, что оба забивают по 34 мяча за год? У Тедеско четыре нападающих, а у «Зенита» — только двое. Это же смешно.

— Ну, с Кокориным они промазали. И я думаю, что, если бы он сейчас был в «Зените», то гораздо лучше бы выглядел. Наверное, нужно продублировать, нужен нападающий. Но в первую очередь им нужен игрок в середину поля. Я не знаю, кто в «Зените» ведет скаутскую работу, Рибалта или кто-то еще. Но как можно взять Вендела? Вендел — это скорее заменитель Барриоса. Понятно, что Барриос выполняет сумасшедшую работу, но им нужен игрок с интеллектом Влашича, который бы создавал и что-то креативил. Поэтому, когда у «Зенита» не идет игра, они пуляют мяч вперед. Если зацепились — получилось, если нет — то нет. Я уверен, что Семак понимает, что при той расстановке, которая есть, нет ни одного игрока, кто мог бы вести игру. Им нужен Андрей Аршавин на эту позицию, им нужен Никола Влашич, им нужен игрок, который бы сделал в этой зоне разницу. Кто это может быть? Я не знаю, я в «Зените» за это деньги не получаю.

— Получается, они не продублировали позицию центрального защитника, не продублировали позицию форварда, не купили «десятку»…

— Они взяли Чистякова. Вот зачем? Ну зачем им Чистяков? По большому счету, он даже не играет. Вот только сейчас с «Химками» вышел.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4dnlOwNNpZo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Но им нужен центральный защитник, потому что недовольны Ракицким, ты же понимаешь?