Клубы РПЛ оштрафованы за нарушение санитарного регламента

«За нарушение санитарного регламента “Локомотив” и “Динамо” оштрафованы на 45 тысяч рублей каждый, ЦСКА — на 40 тысяч, “Ротор” — на 35 тысяч, “Рубин” — на 30 тысяч, “Ахмат” — на 15 тысяч», — сказал Григорьянц по телефону.

«За скандирование ненормативной лексики болельщиками “Локомотив” оштрафован на 60 тысяч рублей, “Ротор” — на 50 тысяч, “Динамо” — на 30 тысяч, “Арсенал” и ЦСКА — на 10 тысяч. Главный тренер “Динамо” Сандро Шварц наказан на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — добавил он.