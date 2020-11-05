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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клубы РПЛ оштрафованы за нарушение санитарного регламента

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Клубы Российской премьер-лиги за нарушение санитарного регламента в матчах 13-го тура чемпионата России оштрафованы на 210 тысяч рублей, сообщил РИА Новости глава контрольно-дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матчи состоялись 31 октября и 1 ноября.

«За нарушение санитарного регламента “Локомотив” и “Динамо” оштрафованы на 45 тысяч рублей каждый, ЦСКА — на 40 тысяч, “Ротор” — на 35 тысяч, “Рубин” — на 30 тысяч, “Ахмат” — на 15 тысяч», — сказал Григорьянц по телефону.

«За скандирование ненормативной лексики болельщиками “Локомотив” оштрафован на 60 тысяч рублей, “Ротор” — на 50 тысяч, “Динамо” — на 30 тысяч, “Арсенал” и ЦСКА — на 10 тысяч. Главный тренер “Динамо” Сандро Шварц наказан на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — добавил он.

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