Аршавин: «Зениту» нужно продолжать верить в Семака. Мне кажется, кредит доверия к нему есть

— Что делать с Семаком? Очевидно, что его брали не только для РПЛ.

— Что делать с Семаком, будет решать руководство, а не я. Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное. Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича.

Команда Зенит

— По вашим ощущениям, он точно доработает сезон? Или выводы могут сделать по промежуточным результатам?

— Думаю, многое будет зависеть от того, как все сложится в Лиге чемпионов и в концовке зимней части РПЛ.

— Вы согласны с Широковым, что Семак не развивает «Зенит» и не развивается сам, а команда играет в футбол «Уфы»?