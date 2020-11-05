Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рома
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:55
Хапоэль Беэр-Шева
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Лех
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:55
Омония
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
Риека
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Слован Л
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
20:27 (мск), источник: Sport24

Аршавин: «Зениту» нужно продолжать верить в Семака. Мне кажется, кредит доверия к нему есть

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который в настоящее время работает в петербургском клубе директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, в эксклюзивном интервью Sport24 поддержал главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Наверх
Источник: Sport24

— Что делать с Семаком? Очевидно, что его брали не только для РПЛ.

— Что делать с Семаком, будет решать руководство, а не я. Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное. Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича.

Команда
Зенит

— По вашим ощущениям, он точно доработает сезон? Или выводы могут сделать по промежуточным результатам?

— Думаю, многое будет зависеть от того, как все сложится в Лиге чемпионов и в концовке зимней части РПЛ.

— Вы согласны с Широковым, что Семак не развивает «Зенит» и не развивается сам, а команда играет в футбол «Уфы»?

— В чемпионате России «Зенит» точно доминирует. То, что в Лиге чемпионов команда играет по-другому, опять-таки объяснимо уровнем соперников. Он объективно другой.

Читайте также
 «Из девушек веками делали удобных женщин. Некоторые до сих пор живут в этой клетке»
«Ты без лифчика, шалунья?!» Красивая грудь русской синхронистки не дает покоя ее фанатам: фото
Тест вратаря сборной России на COVID дал сомнительный результат
Роману Широкову грозит до двух лет лишения свободы
Рой Джонс выразил готовность выйти на ринг под флагом России
«Инфантино поддерживает оргпреступность». Новая атака на ФИФА
Мяч игрока «Краснодара» претендует на гол недели в ЛЧ (видео)
Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь