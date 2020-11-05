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22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС: Вилков совершил серьезные ошибки в матче «Краснодара» и «Рубина»

Апелляционный комитет РФС попросил экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС оценить действия главного арбитра матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Михаила Вилкова. Комиссия признала серьезные ошибки в его действиях.

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«Апелляционный комитет запросил у ЭСК оценку действий судьи Михаила Вилкова на матче «Краснодар» — «Рубин», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС. — На основании отчета Дэвида Эллерея, советника генсека РФС, комиссия признала серьезные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 11, 17.10.2020, 16:30

Краснодар3Рубин1

В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением пенальти в ворота «Рубина». Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать судью Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК «Рубин».

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ эпизода с назначением пенальти в пользу «Краснодара» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1). Он считает, что Вилков допустил явную и очевидную ошибку, не назначив пенальти. Арбитр изменил свое решение благодаря ВАР.

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