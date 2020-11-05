РФС: Вилков совершил серьезные ошибки в матче «Краснодара» и «Рубина»

«Апелляционный комитет запросил у ЭСК оценку действий судьи Михаила Вилкова на матче «Краснодар» — «Рубин», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС. — На основании отчета Дэвида Эллерея, советника генсека РФС, комиссия признала серьезные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 17.10.2020, 16:30 Краснодар 3 Рубин 1

В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением пенальти в ворота «Рубина». Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать судью Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК «Рубин».