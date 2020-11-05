РФС: Вилков совершил серьезные ошибки в матче «Краснодара» и «Рубина»
Апелляционный комитет РФС попросил
Апелляционный комитет РФС попросил
«Апелляционный комитет запросил у ЭСК оценку действий судьи Михаила Вилкова на матче «Краснодар» — «Рубин», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС. — На основании отчета Дэвида Эллерея, советника генсека РФС, комиссия признала серьезные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок,
В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением пенальти в ворота «Рубина». Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать судью Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК «Рубин».
Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ эпизода с назначением пенальти в пользу «Краснодара» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1). Он считает, что Вилков допустил явную и очевидную ошибку, не назначив пенальти. Арбитр изменил свое решение благодаря ВАР.