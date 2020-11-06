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00:32 (мск), источник: ТАСС

Вызов для Заболотного. Программа 14-го тура РПЛ откроется в пятницу матчем «Сочи» — «Уфа»

ТАСС, 6 ноября. Трехдневная программа 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем «Сочи» — «Уфа». Команды сыграют на стадионе «Фишт», встреча начнется в 19:00 мск.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Команда Владимира Федотова не проигрывает в этом сезоне на своем стадионе (три победы, три ничьи). В прошлом туре сочинцы дома выиграли у столичного «Локомотива» (2:1) и обошли железнодорожников в турнирной таблице. «Команда была видна на поле, в отличие от игры с “Динамо”, ребята бились», — сказал после матча генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. После 13 игр южане занимают шестое место с 22 очками.

Команда
Сочи

В отсутствие травмированного главного снайпера турнира Кристиана Нобоа (7 мячей) бомбардирские функции в «Сочи» взял на себя Антон Заболотный. Нападающий забил три гола в последних четырех матчах. В минувшие выходные 29-летний форвард отметился голом в ворота «Локомотива», тремя турами ранее он оформил дубль в ворота «Ростова».

Преображение в игре Заболотного не осталось без внимания Станислава Черчесова, который спустя два года вновь вызвал игрока в национальную команду. «Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Заболотный выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной», — пояснил свое решение главный тренер сборной России.

Заболотный в 2013 и 2014 годах играл за «Уфу», где в 20 матчах забил четыре мяча. Уфимский клуб тогда выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Команда
Уфа

Продержаться до зимы

«Уфа» под руководством Рашида Рахимова в РПЛ очков еще не набирала. После двух гостевых поражений от бывших команд 55-летнего специалиста — «Локомотива» (0:1) и «Ахмата» (1:3), последовал и проигрыш на своем поле прямому конкуренту в борьбе за выживание — «Уралу» (1:2). После 13 туров уфимцы замыкают турнирную таблицу с шестью очками. Единственную победу в турнире клуб из Башкортостана одержал на выезде — во втором туре над тульским «Арсеналом» (3:2).

Председатель совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов заверил, что команда будет брать много очков после зимнего перерыва. «По-прежнему смотрю в будущее с оптимизмом, не стоит нас списывать со счетов, мы еще повоюем. Зимой предстоит решить еще и кадровые проблемы. Думаю, что та “Уфа”, которая будет нравиться болельщикам и брать много очков, появится после зимнего перерыва», — заявил он.

В том, что «Уфа» с честью преодолеет все трудности, уверен и генеральный директор клуба Ринат Шайбеков. «Руки не опускаем — за 10-летнюю историю клуба у нас были непростые времена, но мы с честью преодолевали все трудности. Так будет и сейчас», — сказал руководитель уфимцев.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 14, 6.11.2020, 19:00

Сочи-Уфа-

Сербский новичок Комнен Андрич быстро пришелся ко двору команды. Бывший нападающий загребского «Динамо» забил уже два гола в трех матчах и может стать серьезным усилением в атаке для «Уфы». На этой неделе заявку команды пополнил свободный агент хорватский полузащитник Филип Мрзляк, последним клубом которого было бухарестское «Динамо». Тренерский штаб Рахимова пополнил немецкий специалист по физподготовке, тактике и технике Райнер Мюллер, работавший вместе с российским специалистом в «Ахмате».

По взаимной договоренности между клубами билеты на гостевой сектор для болельщиков уфимской команды будут бесплатными.

Очное противостояние клубов началось в прошлом сезоне и пока не выявило превосходство одной из команд. Матч в Сочи завершился со счетом 0:0, а встреча в Уфе — 1:1.

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