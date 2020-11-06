Вызов для Заболотного. Программа 14-го тура РПЛ откроется в пятницу матчем «Сочи» — «Уфа»

Команда Владимира Федотова не проигрывает в этом сезоне на своем стадионе (три победы, три ничьи). В прошлом туре сочинцы дома выиграли у столичного «Локомотива» (2:1) и обошли железнодорожников в турнирной таблице. «Команда была видна на поле, в отличие от игры с “Динамо”, ребята бились», — сказал после матча генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. После 13 игр южане занимают шестое место с 22 очками.

Команда Сочи

В отсутствие травмированного главного снайпера турнира Кристиана Нобоа (7 мячей) бомбардирские функции в «Сочи» взял на себя Антон Заболотный. Нападающий забил три гола в последних четырех матчах. В минувшие выходные 29-летний форвард отметился голом в ворота «Локомотива», тремя турами ранее он оформил дубль в ворота «Ростова».

Преображение в игре Заболотного не осталось без внимания Станислава Черчесова, который спустя два года вновь вызвал игрока в национальную команду. «Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Заболотный выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной», — пояснил свое решение главный тренер сборной России.

Заболотный в 2013 и 2014 годах играл за «Уфу», где в 20 матчах забил четыре мяча. Уфимский клуб тогда выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Команда Уфа

Продержаться до зимы

«Уфа» под руководством Рашида Рахимова в РПЛ очков еще не набирала. После двух гостевых поражений от бывших команд 55-летнего специалиста — «Локомотива» (0:1) и «Ахмата» (1:3), последовал и проигрыш на своем поле прямому конкуренту в борьбе за выживание — «Уралу» (1:2). После 13 туров уфимцы замыкают турнирную таблицу с шестью очками. Единственную победу в турнире клуб из Башкортостана одержал на выезде — во втором туре над тульским «Арсеналом» (3:2).

Председатель совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов заверил, что команда будет брать много очков после зимнего перерыва. «По-прежнему смотрю в будущее с оптимизмом, не стоит нас списывать со счетов, мы еще повоюем. Зимой предстоит решить еще и кадровые проблемы. Думаю, что та “Уфа”, которая будет нравиться болельщикам и брать много очков, появится после зимнего перерыва», — заявил он.

В том, что «Уфа» с честью преодолеет все трудности, уверен и генеральный директор клуба Ринат Шайбеков. «Руки не опускаем — за 10-летнюю историю клуба у нас были непростые времена, но мы с честью преодолевали все трудности. Так будет и сейчас», — сказал руководитель уфимцев.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 6.11.2020, 19:00 Сочи - Уфа -

Сербский новичок Комнен Андрич быстро пришелся ко двору команды. Бывший нападающий загребского «Динамо» забил уже два гола в трех матчах и может стать серьезным усилением в атаке для «Уфы». На этой неделе заявку команды пополнил свободный агент хорватский полузащитник Филип Мрзляк, последним клубом которого было бухарестское «Динамо». Тренерский штаб Рахимова пополнил немецкий специалист по физподготовке, тактике и технике Райнер Мюллер, работавший вместе с российским специалистом в «Ахмате».

По взаимной договоренности между клубами билеты на гостевой сектор для болельщиков уфимской команды будут бесплатными.