Орлов: Вижу, что «Спартак» не мил Кокорину. Он очень хотел играть в «Зените»

«В «Зените» Кокорин мог быть совсем другим. Вижу, что «Спартак» ему не мил. Ну никак он туда не может вписаться. Может быть, там его не очень жалуют. Но он очень хотел играть за «Зенит», — цитирует Орлова «Спорт день за днем» со ссылкой на «Эхо Москвы в Петербурге».