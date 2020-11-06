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00:48 (мск), источник: Sport24

Орлов: Вижу, что «Спартак» не мил Кокорину. Он очень хотел играть в «Зените»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении нападающего Александра Кокорина за «Спартак», куда форвард перешел из «Зенита».

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Источник: Sport24

«В «Зените» Кокорин мог быть совсем другим. Вижу, что «Спартак» ему не мил. Ну никак он туда не может вписаться. Может быть, там его не очень жалуют. Но он очень хотел играть за «Зенит», — цитирует Орлова «Спорт день за днем» со ссылкой на «Эхо Москвы в Петербурге».

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин принял участие в 5 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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