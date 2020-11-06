Прядкин: РПЛ абсолютно не заинтересована в создании Европейской премьер-лиги

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе.

«Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов — около десятка их, не более того — выше интересов всех национальных чемпионатов, национальных лиг, — сказал Прядкин. — По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы знаете прекрасно, что даже наши клубы, которые занимают первые позиции, конечно, никогда не попадут в эту лигу».