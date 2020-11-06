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11:42 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: РПЛ абсолютно не заинтересована в создании Европейской премьер-лиги

ТАСС, 6 ноября. Российская премьер-лига (РПЛ) не заинтересована в создании нового европейского клубного турнира, в котором участвовали бы ведущие клубы Европы. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе.

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«Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов — около десятка их, не более того — выше интересов всех национальных чемпионатов, национальных лиг, — сказал Прядкин. — По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы знаете прекрасно, что даже наши клубы, которые занимают первые позиции, конечно, никогда не попадут в эту лигу».

Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года, победитель после регулярного сезона будет определяться в играх плей-офф.

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