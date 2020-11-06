РФС заменил ассистента судьи игры ЦСКА — «Ростов» из-за сомнительного теста на коронавирус

ТАСС, 6 ноября. Российский футбольный союз (РФС) заменил ассистента главного арбитра матча 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба РФС.