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12:03 (мск), источник: ТАСС

РФС заменил ассистента судьи игры ЦСКА — «Ростов» из-за сомнительного теста на коронавирус

ТАСС, 6 ноября. Российский футбольный союз (РФС) заменил ассистента главного арбитра матча 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Наиль Сейфетдинов заменил Андрея Веретешкина, тест которого на коронавирус показал сомнительный результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» 8 ноября. Встреча начнется в 16:30 мск.

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