РФС заменил ассистента судьи игры ЦСКА — «Ростов» из-за сомнительного теста на коронавирус
ТАСС, 6 ноября. Российский футбольный союз (РФС) заменил ассистента главного арбитра матча 14-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 6 ноября. Российский футбольный союз (РФС) заменил ассистента главного арбитра матча 14-го тура Тинькофф — Российской
Наиль Сейфетдинов заменил Андрея Веретешкина, тест которого на коронавирус показал сомнительный результат.
Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» 8 ноября. Встреча начнется в 16:30 мск.