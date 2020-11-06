«Ситуация тяжелая и просвета не видно». Гендиректор «Тамбова» о будущем футбольного клуба

«Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице после 13 матчей, в нынешнем сезоне финансовой поддержки от региона клуб еще не получал. Это привело к появлению задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.

«Ситуация тяжелая, и просвета не видно. Что будет дальше, никто не знает. В этом сезоне мы не получили финансирования. Сумму долга озвучивать не буду, но проблема есть, выручают личные средства руководства, трансферные доходы», — сказала Коновалова.

В связи с реконструкцией домашней арены «Тамбов» вынужден арендовать стадионы в других регионах, сейчас команда принимает соперников в Саранске. «Стадиона нет, отпущенное на исправление этого критерия время заканчивается, поэтому будущее туманно. Играть вне своего стадиона нам разрешили до 31 декабря, если ситуация не изменится, то весной нас ждут санкции — штрафы, закрытие заявки и так далее», — сказала собеседница агентства.