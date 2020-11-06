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13:08 (мск), источник: ТАСС

«Ситуация тяжелая и просвета не видно». Гендиректор «Тамбова» о будущем футбольного клуба

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Клуб Тинькофф — Российской премьер-лиги «Тамбов» находится в тяжелом финансовом положении, его будущее туманно. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

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Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице после 13 матчей, в нынешнем сезоне финансовой поддержки от региона клуб еще не получал. Это привело к появлению задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.

«Ситуация тяжелая, и просвета не видно. Что будет дальше, никто не знает. В этом сезоне мы не получили финансирования. Сумму долга озвучивать не буду, но проблема есть, выручают личные средства руководства, трансферные доходы», — сказала Коновалова.

В связи с реконструкцией домашней арены «Тамбов» вынужден арендовать стадионы в других регионах, сейчас команда принимает соперников в Саранске. «Стадиона нет, отпущенное на исправление этого критерия время заканчивается, поэтому будущее туманно. Играть вне своего стадиона нам разрешили до 31 декабря, если ситуация не изменится, то весной нас ждут санкции — штрафы, закрытие заявки и так далее», — сказала собеседница агентства.

Коновалова отметила, что игроки команды пока с пониманием относятся к ситуации и не собираются бойкотировать матчи в связи с долгами по зарплате. «У меня сейчас одна надежда — на [спортивного директора “Тамбова” Павла] Худякова. Мне кажется, что в силу своих хороших амбиций он не должен дать клубу пропасть. Как создатель клуба он предпринимает все усилия, и надеюсь, найдет выход», — сказала она.

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