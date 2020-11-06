Шварц: Шунин, вероятно, не сыграет с «Локомотивом»

«Динамо» в воскресенье сыграет с московским «Локомотивом» в матче 14‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). В четверг «Динамо» сообщило, что вратарь сборной России Шунин по итогам тестирования на коронавирус получил сомнительный результат и был изолирован от команды. 8 ноября «Динамо» в рамках 14-го тура чемпионата России примет «Локомотив».

«Вполне вероятно, что он (Шунин) не сыграет, но решение будет принято в ближайшие дни», ‑ сказал Шварц на пресс‑конференции.

«Очень рад, что скоро состоится мое первое московское дерби. Физически команда очень хорошо готова, мы должны хорошо подойти к этому матчу. Мы проанализировали игры соперника в РПЛ и в Лиге чемпионов. “Локомотив” обладает мастеровитыми игроками, матч против “Атлетико” это показал. Нам необходимо сохранить баланс между атакой и обороной», — добавил он.