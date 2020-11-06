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14:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Широков признал вину в деле об избиении cудьи

Бывший футболист сборной России Роман Широков признал вину в деле об избиении судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката спортсмена Вадима Лялина.

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Источник: РИА "Новости"

Лялин заявил, что Широков просит рассмотреть дело в особом порядке. Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Данченкова, в интервью Sport24 выступил против данной инициативы. «Нашим отказом этот вопрос закрывается. Суд обязан рассмотреть дело полностью», — сказал он.

5 ноября стало известно, что Широков предстанет перед судом за избиение арбитра. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. Спортсмену грозит до двух лет лишения свободы.

Широков напал на судью 10 августа. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.

Футболист известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В его активе три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008 в составе сборной России.

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