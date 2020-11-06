Аршавин: Теперь я не могу говорить о «Зените» все, что хочу

Сейчас Аршавин занимает в «Зените» должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

«Я сотрудник «Зенита» уже 2 года, но когда Фурсенко брал меня на работу, я сказал ему, что хочу работать и на «Матч ТВ», поэтому оставляю за собой право говорить все, что я думаю. Иначе зачем я нужен даже «Зениту» в роли советника-«подпевалы»? Фурсенко согласился, а сейчас других инструкций от нового президента не было.

После того, как я возглавил отдел юношеского футбола, мне стало сложнее говорить о «Зените». Будучи в должности советника, я на базу не приезжал и Семака практически не встречал. Теперь я не могу говорить о «Зените» все, что хочу, но и в эфире я теперь появляюсь реже, — сказал Аршавин на ютуб-канале «Коммент. Шоу».