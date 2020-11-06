Семак связал слабые результаты «Краснодара» с лимитом на легионеров

«Как объяснить 10-е место “Краснодара” в турнирной таблице РПЛ? Проблемами нового лимита — когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 19:00 Зенит - Краснодар -

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит в формате «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.