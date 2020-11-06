Семак связал слабые результаты «Краснодара» с лимитом на легионеров
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что слабое выступление «Краснодара» в текущем сезоне Российской
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что слабое выступление «Краснодара» в текущем сезоне Российской
«Как объяснить 10-е место “Краснодара” в турнирной таблице РПЛ? Проблемами нового лимита — когда выбывают несколько ведущих
С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит в формате «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
На данный момент «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков после 13 матчей. «Зенит» разместился на второй строчке, набрав 27 очков после 13 проведенных игр.