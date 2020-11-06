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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак связал слабые результаты «Краснодара» с лимитом на легионеров

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что слабое выступление «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть связано с лимитом на легионеров.

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Источник: РИА "Новости"

«Как объяснить 10-е место “Краснодара” в турнирной таблице РПЛ? Проблемами нового лимита — когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Премьер-лига 2020/2021
Тур 14, 8.11.2020, 19:00

Зенит-Краснодар-

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит в формате «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

На данный момент «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков после 13 матчей. «Зенит» разместился на второй строчке, набрав 27 очков после 13 проведенных игр.

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