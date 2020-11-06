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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Этого оборванца из Колпино надо отвести в психбольницу»: Аршавин — о Панове

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин жестко высказался в отношении бывшего одноклубника Александра Панова, который после карьеры в петербургском клубе стал болельщиком московского «Спартака».

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам экс-футболиста, он был шокирован, когда Панов изменил свои симпатии в пользу московского клуба, за который он болеет уже более восьми лет.

«Его так любили в Санкт-Петербурге, фанаты к нему так тепло относились. Трудно было себе представить. Когда мы только молодые зашли в “Зенит”, Сашка нас только холил и лелеял, помогал нам. И вот этот оборванец из Колпино теперь болеет за “Спартак”? Не знаю. В психиатрическую больницу его надо отвести, мне кажется», — заявил Аршавин на интервью для YouTube-проекта «Коммент. Шоу».

Панов выступал за «Зенит» в сезоне-1994, с 1997 года по 2000 год, а также в сезоне-2006/07.

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