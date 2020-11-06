Вилков признался, что дал ложные показания КДК

Вилков заявил, что при рассмотрении протеста «Рубина» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей ВАР о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».
Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия.