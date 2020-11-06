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20:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вилков признался, что дал ложные показания КДК

Арбитр Михаил Вилков во время заседания Апелляционного комитета РФС признался, что ввел в заблуждение членом КДК, давая оценку своим действиям в матче Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1), сообщает официальный сайт футбольного союза.

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Вилков заявил, что при рассмотрении протеста «Рубина» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей ВАР о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».

Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия.

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Краснодар
3:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
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