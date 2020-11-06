«Уфа» и «Сочи» в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ
СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 14-го тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 14-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Сочи» голом отметился Сергей Терехов (53-я минута). У «Уфы» забил Комнен Андрич (86) с пенальти, который арбитр Николай Волошин назначил после использования системы видеоассистента рефери (VAR).
Этот матч стал третьей очной встречей команд в рамках РПЛ, две предыдущие также закончились с ничейным счетом (0:0 и 1:1 в сезоне-2019/20). «Уфа» продлила свою серию без побед в РПЛ до 12 матчей (четыре ничейных результата и восемь поражений).
После 14 матчей «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Уфа» идет 15-й с 7 баллами.
В следующем туре «Сочи» 22 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА. «Уфа» на следующий день примет подмосковные «Химки».