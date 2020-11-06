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21:19 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» и «Сочи» в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча завершилась со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе «Фишт».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Сочи» голом отметился Сергей Терехов (53-я минута). У «Уфы» забил Комнен Андрич (86) с пенальти, который арбитр Николай Волошин назначил после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Этот матч стал третьей очной встречей команд в рамках РПЛ, две предыдущие также закончились с ничейным счетом (0:0 и 1:1 в сезоне-2019/20). «Уфа» продлила свою серию без побед в РПЛ до 12 матчей (четыре ничейных результата и восемь поражений).

РПЛ

После 14 матчей «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Уфа» идет 15-й с 7 баллами.

В следующем туре «Сочи» 22 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА. «Уфа» на следующий день примет подмосковные «Химки».

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Сочи
1:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
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