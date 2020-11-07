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00:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в попытке вернуть лидерство. Тремя матчами продолжится 14-й тур РПЛ

ТАСС, 7 ноября. Тремя матчами в субботу продолжится программа 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). В стартовой встрече дня московский «Спартак» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Красно-белые в прошлом туре проиграли на своем поле «Ростову» со счетом 0:1 и упустили лидерство в турнирной таблице. В активе «Спартака» 27 очков, столько же у «Зенита», который опережает столичную команду по дополнительным показателям. На первой строчке располагается ЦСКА, имеющий на одно очко больше. ЦСКА и «Зенит» проведут свои матчи в воскресенье, поэтому в случае победы «Спартак» вернет себе лидерство как минимум на сутки.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 14, 7.11.2020, 14:00

Урал-Спартак-

Прошлогодний матч в Екатеринбурге был первым выездом за пределы Москвы для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Тогда команды голов не забили. Немецкий специалист вернется на скамейку после дисквалификации за перебор карточек.

Красно-белые в последних четырех выездных матчах нынешнего чемпионата набрали максимальные 12 очков, забивая как минимум по два мяча за игру. «Урал» с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» и «Урал» в рамках премьер-лиги встречались между собой 22 раза. Красно-белые одержали 14 побед при шести поражениях и двух ничьих. В прошлом сезоне столичная команда не сумела ни разу обыграть «Урал», уступив дома со счетом 1:2.

Встреча между «Уралом» и «Спартаком» начнется в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 14, 7.11.2020, 16:30

Арсенал Т-Ротор-

Парфенов дебютирует матчем с «Ротором»

«Арсенал» выйдет на матч с «Ротором» (начало — 16:30 мск) под руководством обновленного тренерского штаба. После поражений от ЦСКА (1:5) и «Рубина» (1:3) Сергея Подпалого на посту главного тренера сменил Дмитрий Парфенов. В 2012 году он помог команде пробиться из любительской лиги во второй дивизион, после чего завершил игровую карьеру и начал тренерскую. «Арсенал» на данный момент с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Дебют Парфенова на новом посту придется на домашний матч с «Ротором». Команда из Волгограда с шестью очками занимает последнее, 16-е место, при этом все свои баллы подопечные Александра Хацкевича набрали на выезде. В составе «Арсенала» по-прежнему травмирован лучший бомбардир команды прошлого сезона нападающий Евгений Луценко. Из-за повреждений в предстоящем матче у хозяев также не сыграют Кирилл Комбаров и Георгий Костадинов.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 14, 7.11.2020, 19:00

Тамбов-Ахмат-

В заключительном матче игрового дня «Тамбов» в Саранске примет «Ахмат», встреча начнется в 19:00. Тамбовчане занимают 12-е место в таблице, набрав 12 очков, «Ахмат» с 20 баллами идет девятым. В нынешнем сезоне финансовой поддержки от региона «Тамбов» еще не получал. Это привело к появлению задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.

Перед матчем с «Ахматом» «Тамбов» имеет и кадровые проблемы. Из-за дисквалификаций в предстоящей встрече на поле не выйдут Антон Килин, Александр Каплиенко и Гурам Тетрашвили. У гостей по той же причине не сыграет полузащитник Исмаэл.

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