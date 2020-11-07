«Спартак» в попытке вернуть лидерство. Тремя матчами продолжится 14-й тур РПЛ
ТАСС, 7 ноября. Тремя матчами в субботу продолжится программа 14-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 7 ноября. Тремя матчами в субботу продолжится программа 14-го тура Тинькофф — Российской
Прошлогодний матч в Екатеринбурге был первым выездом за пределы Москвы для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Тогда команды голов не забили. Немецкий специалист вернется на скамейку после дисквалификации за перебор карточек.
Встреча между «Уралом» и «Спартаком» начнется в 14:00 мск.
«Арсенал» выйдет на матч с «Ротором» (начало — 16:30 мск) под руководством обновленного тренерского штаба. После поражений от ЦСКА (1:5) и «Рубина» (1:3) Сергея Подпалого на посту главного тренера сменил Дмитрий Парфенов. В 2012 году он помог команде пробиться из любительской лиги во второй дивизион, после чего завершил игровую карьеру и начал тренерскую. «Арсенал» на данный момент с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Дебют Парфенова на новом посту придется на домашний матч с «Ротором». Команда из Волгограда с шестью очками занимает последнее, 16-е место, при этом все свои баллы подопечные Александра Хацкевича набрали на выезде. В составе «Арсенала»
В заключительном матче игрового дня «Тамбов» в Саранске примет «Ахмат», встреча начнется в 19:00. Тамбовчане занимают 12-е место в таблице, набрав 12 очков, «Ахмат» с 20 баллами идет девятым. В нынешнем сезоне финансовой поддержки от региона «Тамбов» еще не получал. Это привело к появлению задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.
Перед матчем с «Ахматом» «Тамбов» имеет и кадровые проблемы.