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11:57 (мск), источник: Газета.Ру

«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Атлетико»

Петербургский «Зенит» может приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, после прихода в испанский клуб Джеффри Кондогбиа будущее Эрреры в команде оказалось под угрозой. Помимо «Зенита» в услугах футболиста заинтересован «Порту», однако предложение российской команды более выгодно. «Атлетико» готов отпустить Эрреру, если клуб предложит €5−8 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Эррера принял участие в 30 матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в «Зенит».

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