«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Атлетико»

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По информации издания, после прихода в испанский клуб Джеффри Кондогбиа будущее Эрреры в команде оказалось под угрозой. Помимо «Зенита» в услугах футболиста заинтересован «Порту», однако предложение российской команды более выгодно. «Атлетико» готов отпустить Эрреру, если клуб предложит €5−8 млн.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Эррера принял участие в 30 матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.