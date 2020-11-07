«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Атлетико»
Петербургский «Зенит» может приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Петербургский «Зенит» может приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, после прихода в испанский клуб Джеффри Кондогбиа будущее Эрреры в команде оказалось под угрозой. Помимо «Зенита» в услугах футболиста заинтересован «Порту», однако предложение российской команды более выгодно. «Атлетико» готов отпустить Эрреру, если клуб предложит €5−8 млн.
В прошлом сезоне Эррера принял участие в 30 матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в «Зенит».