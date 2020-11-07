«Арсенал» Т — «Ротор»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора» на матч 14-го тура Российской
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора» на матч 14-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи — в 16:30 мск.
«Арсенал» Т: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Ломовицкий, Кангва, Кангва, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Сокол, Ткачёв, Пантелеев, Хлусевич, Громыко, Минаев.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулёв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Матрикарди, Алейник, Песегов, Кипиани, Серченков, Муллин, Саплинов, Микелтадзе.
Тульский «Арсенал» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской