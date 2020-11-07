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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» Т — «Ротор»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Арсенал» Т: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Ломовицкий, Кангва, Кангва, Панченко, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Сокол, Ткачёв, Пантелеев, Хлусевич, Громыко, Минаев.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулёв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Матрикарди, Алейник, Песегов, Кипиани, Серченков, Муллин, Саплинов, Микелтадзе.

Тульский «Арсенал» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков.

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